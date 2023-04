Varnejši, lepši in multimedijski

Tehnični urad Občine Gorica je sprožil postopek za dokončno sanacijo Bombijevega predora. Ob ukrepih za zaustavitev pronicanja vode ter utrditvi in obnovi sten nameravajo na občini vzpostaviti tudi pogoje za to, da bo tunel pod grajskim gričem, ki ima danes dokaj zanemarjen videz, v prihodnosti lahko opremljen s panoji, projektorji in drugimi multimedijskimi napravami, s katerimi bi iz njega naredili pravo atrakcijo v vidiku Evropske prestolnice kulture in turističnega razvoja mesta nasploh.