»Vaša hčerka je v priporu«

»Vaša hčerka je povzročila nesrečo in povozila desetletnega otroka. Trenutno je v priporu in tvega aretacijo.« Tako se je lažni karabinjer oglasil na hišni telefon dveh starejših Goričanov, moža in žene, v sredo, 19. februarja, okoli 11. ure. Izbral pa je »napačni« osebi, saj je par takoj zavohal, da gre za goljufijo in z mobilnim telefonom poklical karabinjerje. Dva dvajsetletna goljufa, ki sicer nista doma v Furlaniji - Julijski krajini, sta se v Gorico podala z namenom, da bi od starejših občanov iztržila čim več denarja. Karabinjerji so v prejšnjih dneh zabeležili več poskusov tovrstnega kaznivega dejanja na Goriškem, s pomočjo pogumnega para pa so mlada nepridiprava razkrinkali in ju prijeli.

Tovrstne goljufije, pri katerih nastopajo lažni karabinjerji in odvetniki, potekajo navadno po istem kalupu. Nepridipravi, ki delujejo v parih ali skupinah, pokličejo žrtev po telefonu. Ponavadi izbirajo starejše občane. Preko telefonskega klica jim goljuf sporoči, da je bil njihov sin ali sorodnik vpleten v hujšo nesrečo in da je treba v kratkem izplačati varščino, saj drugače tvega aretacijo. Hitro zatem se na domu žrtve zglasi drug goljuf, ki oškodovanca prepriča, naj mu izroči čim večjo vsoto denarja oz. zlatnino, ki jo ima doma.