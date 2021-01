Vdor okužb v belo cono šempetrske bolnišnice

V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru se je število bolnikov s covidom-19 povečalo, v soboto so jih tam zdravili 38. Kot je za regijski štab civilne zaščite za severno Primorsko zapisala strokovna direktorica bolnišnice Dunja Savnik Winkler, razlog za to tiči v vdoru okužb z novim koronavirusom v belo cono oz. v necovidni oddelek. Po besedah strokovne direktorice bolnišnice imajo vdor okužb v belo območje oddelkov internistične službe, zato so v soboto nemudoma premestili devet bolnikov na oddelek za covid-19.

Dodatno so prek urgentnega centra sprejeli še tri bolnike s covidom-19. Zaposlene in bolnike na internističnih oddelkih testirajo z metodo PCR, strokovna direktorica pa upa, da je vdor že zamejen in da ne bo prišlo do širjenja na druge bolnišnične oddelke. Delovanje ostalih oddelkov je za zdaj nemoteno. Savnik Winklerjeva je napovedala, da bodo danes znova odprli dodatne zmogljivosti oddelka za bolnike s covidom-19 v obsegu 20 postelj.