Več kot 500 reševalcev bo čezmejno kljubovalo potresu

Več kot 500 pripadnikov služb iz sistema zaščite in reševanja, varnostnih sil, prostovoljnih organizacij in lokalnih organov iz Slovenije, Furlanije - Julijske krajine, Veneta, Hrvaške in Nemčije bo sodelovalo na veliki čezmejni vaji GOin4Safety. Med slednjo se bodo spoprijemali s scenarijem potresa magnitude 5,8 na širšem čezmejnem območju občin Nova Gorica, Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Ajdovščina. Vaja se bo začela jutri v dopoldanskem času, zaključila pa v soboto, 7. junija.

Reševali bodo ponesrečence in gasili požare

Po prvi predstavitvi, ki je potekala 20. maja v goriški mestni hiši, so včeraj dogodek in njegov pomen podrobneje predstavili na Trgu Evrope / Transalpina. Vaja je del uradnega programa GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture Nova Gorica - Gorica. Namenjena je izboljšanju pripravljenosti in usklajevanju služb za zaščito in reševanje pri obvladovanju razmer ob izrednih naravnih dogodkih, kot je potres, ter s tem povezanih verižnih nesreč.

Projekt temelji na evropskem projektu In4Safety ki je sofinanciran v okviru programa Interreg Italija-Slovenija. Med vajo bodo iskali in reševali ponesrečence po potresu, gasili bodo požare, poskrbeli bodo za evakuacijo ranljivih skupin in za krizno komuniciranje.