Več kot le skupek predpisov

»Imejte jo na nočni omarici. Berite jo. Če imate dvome o njeni vsebini, vprašajte. Naj vam bo ta knjiga življenjsko vodilo,« je dejala predsednica goriškega občinskega sveta Silvia Paoletti stoterici goriških osemnajstletnikov, ki so jih včeraj v dopoldanskih urah slavnostno sprejeli v parku Občine Gorica. Slednjim so v dar poklonili prvo izdajo italijanske ustave v štirih jezikih: italijanščini, slovenščini, furlanščini in nemščini. »To so jeziki, ki so jih v preteklosti pri nas vsi razumeli,« je povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, sicer je publikacija nastala ravno na pobudo goriške občine. Izdaja pa je nastala s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajne, pod pokroviteljstvom Sveta slovenskih organizacij, agencije za furlanski jezik ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe lenghe furlane) in Furlanskega filološkega društva.

»Doseči polnoletnost,« je župan Rodolfo Ziberna zapisal v uvodno besedo publikacije, »pomeni postati del družbe, ki zahteva polno prevzemanje novih in pomembnih odgovornosti«. V letu Evropske prestolnice kulture je občinska uprava želela obeležiti ta poseben mejnik v življenju mladih Goričank in Goričanov tako, da jim je v dar poklonila italijansko ustavo, ki ni le skupek predpisov: je veliko več ... »Predstavlja namreč zgodovino naše države,« je poudaril Ziberna.

Na včerajšnjem sprejemu so bili poleg goriške prefektinje Ester Fedullo in župana Rodolfa Ziberne prisotni tudi goriška podžupanja Chiara Gatta, občinski odborniki Patrizia Artico, Maurizio Negro, Giulio Daidone in Francesco del Sordi, deželni svetnik Diego Bernardis, predsednica občinskega sveta Silvia Paoletti, goriški občinski svetnik in predsednik SSO Walter Bandelj, Feliciano Medeot in Renzo Mattiussi iz Furlanskega filološkega društva in predsednik agencije Arlef Eros Cisilino. Prisoten je bil tudi deželni predsednik stranke Slovenske skupnosti Damijan Terpin.

Župan je uvodoma poudaril, da nameravajo štirijezično publikacijo italijanske ustave odslej podeliti vsako leto novim polnopravnim občanom.