Več nadzora nad prehitrimi vozniki, tem tudi več kazni

Poostrili so nadzor nad prehitrimi vozniki, »dirkačem« pa so tudi naložili več kazni. Med raznoraznimi podatki, ki pričajo o razvejanem delovanju lokalne policije v Gorici v prejšnjem letu, najbolj izstopa informacija o povišanem številu nadzorov z laserskim merilnikom in kaznovanih voznikov: če so leta 2018 hitrost vozil merili 109-krat, je število nadzorov lani poskočilo na 160. Pred dvema letoma so lokalni policisti prehitrim voznikom izdali 57 kazni, lani pa 74.

Podatke so včeraj predstavili poveljnik goriških mestnih redarjev Marco Muzzatti, župan Rodolfo Ziberna in pristojni odbornik Stefano Ceretta. Muzzatti je najprej poudaril, da je »poslanstvo« lokalne policije nadzor nad občinskim ozemljem, seveda v sodelovanju s prefekturo, kvesturo in ostalimi varnostnimi organi. »Vsaka sila ima svojo vlogo, z ostalimi smo v odličnih odnosih,« je dejal Muzzatti. »Preiskovanje okoliščin prometnih nesreč, ki se zgodijo v samem centru mesta, je v minulem letu v dogovoru s prefekturo prešlo na nas,« je še izpostavil poveljnik in s tem pojasnil, zakaj so redarji v letu 2018 obravnavali 47 nesreč s poškodbami ali smrtnim izidom, lani pa 63. Lažjih nesreč, v katerih je nastala samo materialna škoda, je v letu 2018 bilo 28, lani pa so jih zabeležili kar 41.