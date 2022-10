Več zanimanja za sečnjo drv

Zaradi porasta cen energentov, tudi drv za kurjavo in lesnih peletov, je letos nekaj več zanimanja za sečnjo dreves v gozdu, ki običajno poteka v zimskem času. Povečano zanimanje beležijo tudi na Sovodenjskem, zaradi česar na občini pripravljajo sklep, s katerim bodo omogočili sečnjo na nekaterih parcelah v občinski lasti. V preteklosti so že nekajkrat pripravili podobne razpise, vendar za sečnjo dreves na parcelah v občinski lasti ni nikoli bilo večjega zanimanja; ko so leta 2015 nazadnje ponujali možnost sečnje na parcelah v občinski lasti, so prejeli samo tri prošnje.

Sečnjo bodo omogočili na občinskih parcelah v Rubijah, Gabrjah in v okolici obrtne cone na Malnišču, ki so na seznamu občinskega premoženja, ki ga odobrijo iz leta v leto in je vezan na proračun. Parcele se razlikujejo po velikosti, okvirno merijo okrog pet tisoč kvadratnih metrov. Ceno za uporabo posamezne parcele bodo določili glede na njeno velikost in količino lesa. V sklepu bodo vključene vse potrebne informacije za zasebnike, ki se bodo zanimali za sečnjo dreves na zemljiščih v občinski lasti.

Nedvomno je bilo v zadnjih desetletjih vzdrževanje gozdnih parcel tako v javni kot v zasebni lasti precej zanemarjeno; v primeru zasebnih zemljišč se pogosto dogaja, da je lastnikov veliko in da vozli lastništva niso urejeni. Dediči si ne prevzamejo skrbi za ureditev lastniških razmerij, saj parcele nimajo prave gospodarske vrednosti; poleg tega so se v zadnjih letih v številnih gospodinjstvih odrekli ogrevanju na drva, tako ni bilo zanimanja niti za sečnjo. Z letošnjimi podražitvami cen energentov so se razmere zelo spremenile, tako da so se v marsikateri družini odločili, da bodo za ogrevanje svojih hiš ponovno izkoriščali drva.