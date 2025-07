Večer z evropsko noto

Pročelje cerkve sv. Florijana letos ni nudilo ozadja evropskemu mladinskemu simfoničnemu orkestru (ESYO). Sobotni koncert v Števerjanu, ki je del poletne turneje orkestra, zaradi muhastega vremena ni zaživel pod milim nebom na Trgu Svobode, temveč v dvorani sosednjega župnijskega doma. Večer, ki ga je priredila Občina Števerjan v sodelovanju z društvom F.B. Sedej in Svetom slovenskih organizacij, je povezoval dvoje pomembnih trenutkov. Poleg koncerta je bil namreč priložnost za podelitev dvojezičnih ustav Republike Italije števerjanskim novim polnoletnim občanom. »Organizatorji verjamemo v moč povezovanja, sodelovanja in medkulturnega dialoga – tako skozi umetnost kot tudi skozi spoštovanje temeljnih vrednot, ki jih poosebljata mladinski orkester in ustava kot temeljni akt vsake države,« je dejala Tanja Ambrožič, ki je vodila dogodek.

Navzoče, med katerimi so bili tudi novogoriški župan Samo Turel, goriški občinski odbornik Maurizio Negro in predsednik Šole za mlade evropske glasbenike (ŠMEG) Ezio Perillo, je pozdravil župan Občine Števerjan Marjan Drufovka. Sledil je nagovor deželnega svetnika Diega Bernardisa. Mladim je voščil, da bi sledili načelom ustave, ki naj jim bo v življenju svetilnik.

Skupno je bilo občanov, ki so v lanskem in letošnjem letu dopolnili osemnajst let, enaindvajset. Štirinajst pa jih je v soboto prišlo po svoj dvojezičen izvod ustave. Za prevod v slovenski jezik je poskrbel Centralni urad za slovenski jezik v Trstu. Na spravnih notah Beethovnove Ode radosti se je nato pričel koncertni del večera. Pod vodstvom dirigenta Igorja Corettija Kureta je zaigral orkester ESYO, ki ga sestavljajo mladi glasbeniki iz številnih evropskih držav. Letos so bili med člani orkestra tudi glasbeniki s Kitajske.