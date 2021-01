Veganske torte pošiljajo na italijanski trg

V ajdovskem živilskem podjetju Mlinotest so lani ustvarili 60 milijonov prihodkov, poslovno leto zaključujejo z dobičkom. Leto, ki ga je zaznamovala pandemija novega koronavirusa, je spremenila tudi povpraševanje po njihovih izdelkih. Po besedah Danila Kobala, predsednika uprave Mlinotesta, so na eni strani lani zabeležili veliko rast prodaje trajnih izdelkov, medtem ko so konkreten padec prodaje imeli pri izdelkih iz t. i. svežega programa, kot sta kruh in slaščice. To pa predvsem na račun začasnega zapiranja velikih potrošnikov, kot so šole, vrtci in turistične nastanitve. Pandemija je vplivala tudi na izvoz, predvsem v države, ki jih je novi koronavirus močneje prizadel.

Kljub neobičajnemu lanskemu letu so lani, tako kot doslej, na trg lansirali tudi nove izdelke, in sicer skupino ajdovih proizvodov. Pravkar pa začenjajo s prodajo t. i. plant based oz. veganskimi tortami in slaščicami. »Na naše presenečenje je v Sloveniji zaenkrat manj zanimanja zanje, tako da bo izdelek na novo promoviran štartal v Italiji. Smo pa sicer tudi v pogovorih s slovenskimi trgovci. Glede na to, da gre za močan trend pri potrošnikih, računam, da bodo ti izdelki zelo hitro v vitrinah slovenskih trgovcev. Gre za torte oz. slaščice, ki so narejene izključno iz rastlinskih surovin, nekatere so tudi obogatene z določenimi funkcionalnimi dodatki – vitamini in proteini. Na tem področju smo precej inovativni,« pravi Kobal.

