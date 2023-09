Veje dreves ne smejo nikogar ovirati

Sedemintrideseti člen ronškega občinskega pravilnika je zelo jasen. Občani morajo skrbeti, da veje dreves, ki rastejo na zemljiščih v njihovi lasti, ne predstavljajo ovire za pešce in za udeležence v prometu.

Med poletjem so ronški lokalni policisti obravnavali več primerov neupoštevanja omenjenega člena, k čemur je prispevalo tudi deževno vreme, zaradi katerega je bilo rastlinje še zlasti bujno. Številne občane so opozorili, naj čim prej obrežejo svoja drevesa oz. žive meje, saj jih bodo drugače morali oglobiti. Večina občanov je takoj poskrbela za obrez dreves, sicer je približno petnajst primerov še nerešenih. Kdor ne bo upošteval navodil lokalnih policistov, tvega od 25 do 150 evrov globe.

Lokalni policisti so v zadnjih dveh mesecih obravnavali tudi 73 primerov, povezanih z okoljem oz. z nedovoljenim odlaganjem odpadkov. Poleg tega so našteli 33 prometnih nesreč in izvedli celo vrsto preverjanj in drugih posegov.