Veliko Kitajsko bo skušal približati mali Gorici

»Prizadeval si bom, da se bo Kitajska čim bolj približala Gorici,« pravi David Orzan, 56-letni goriški podjetnik, ki ga je včeraj župan Rodolfo Ziberna uradno imenoval za prvega goriškega ambasadorja v svetu. Kot je Primorski dnevnik poročal v prejšnjih dneh, Orzan že preko petnajst let izvaža vina iz naših krajev na Kitajsko. Ob tem je v Gorici že gostil več pomembnih kitajskih podjetnikov in bo po zaslugi novega naziva lahko še ustrezneje promoviral naš prostor in njegovo ponudbo.

»Orzan ima na Kitajskem zelo veliko stikov in lahko na najboljši način zastopa naše mesto. Želimo si, da bi to preraslo v kakšno sponzorstvo ali naložbo na podjetniškem, kulturnem in drugih področjih, od katerih bi imela Gorica korist,« je povedal Ziberna pred izročitvijo pergamenta Orzanu. Ambasadorji, je spomnil, lahko po novem postanejo občani, ki s svojo dejavnostjo prispevajo k razvoju in ugledu goriškega prostora na podjetniškem in drugih področjih. Ambasadorji ne bodo prejemali plačila, naziv velja tri leta z možnostjo podaljšanja.