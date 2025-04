Velikonočni prazniki v družbi kulture

Te, ki se bodo od blizu ali daleč podali na Goriško med letošnjimi velikonočnimi prazniki, čaka obilica možnih dejavnosti.

Po goriškem mestnem središču bo med 9. in 17. uro na voljo mali brezplačni avtobus, ki je krstno speljal včeraj. Potnike bo vozil tudi na goriški grad, potem pa po ulicah Marconi, Roma, ob Travniku in naprej po ulicah Carducci, Pellico, Giustiniani vse do Rdeče hiše ter se spet vrnil pred Leopoldova vrata na goriški grad.

Vstop v grad bo prost tako danes, na dan velike noči, kot jutri, na velikonočni ponedeljek. Grad bo odprt od 10. do 18. ure (zadnji vstop bo ob 17.15). Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 0481-535146. Na ogled bo tudi razstava o Ungarettiju, ki jo gostijo razstavni prostori nekdanjega samostana Sv. Klare. Razstava z naslovom Ungaretti poeta e soldato. Il Carso e l’anima del mondo. Poesia pittura storia, katere kurator je Marco Goldin, bo odprta danes in jutri od 9. do 13. ure in od 14. do 19. ure. Od četrtka 1. maja do 4. maja pa bo odprta od 9. do 19. ure. Več informacij lahko zainteresirani poiščejo na spletni strani www.lineadombra.it.

Prav tako bo na voljo za obisk uspešna razstava Andya Warhola v Palači Attems Petzenstein. Danes in jutri bo ogled možen od 9. do 20. ure. Vodeni ogledi bodo ob 10. uri, 11.30, 15.30 in 17. uri v italijanščini in ob 18.30 v angleščini.

Več možnosti bo med prazniki tudi v Tržiču, je pred dnevi oznanil novoizvoljeni župan Luca Fasan. Danes in jutri bo odprta Galerija sodobne umetnosti na Trgu Cavour, kjer je na ogled likovna razstava Da Boccioni a Martini. Arte nelle Venezie al tempo di Ungaretti sul Carso. Na voljo bodo tudi Muzej ladjedelništva MuCa, med 10. in 18. uro, Srednjeveški muzej v mestni hiši, od 10. do 13. ure in od 15. do 18. ure, in preurejena Galerija zaklonišča (Galleria del Rifugio). Utrdba na hribu za Tržičem bo obiskovalcem na voljo tudi danes med 10. in 13. uro ter med 15. in 18. uro. Jutri bosta ob 11. uri in zatem še ob 16. uri vodena ogleda utrdbe, ob 14.30 bo lov na zaklad.