Verniki lahko spet k maši

Včeraj zvečer je v cerkvi v Štandrežu duhovnik Karel Bolčina spet obhajal redno večerno mašo. Maj je za vernike tudi čas za šmarnice, vsakodnevno pobožnost v čast Mariji, ki sledi maši. Šmarnic pa niso in letos ne bodo molili v cerkvi: »Od začetka maja smo šmarnice obhajali v neposrednem prenosu na spletu. Ker opažamo, da so se družine z otroki na to lepo navadile, jih bomo ohranili v tej obliki,« je razložil Bolčina.

Včerajšnji dan, ki je minil v znamenju ponovnega odprtja trgovin, lokalov in muzejev, je prinesel težko pričakovano dobro novico tudi za vernike, saj so cerkve tudi na Goriškem spet odprli za javno bogoslužje. »Za vstop v cerkev bo treba vsekakor spoštovati točno določene predpise. Poleg uporabe maske si bo ob vstopu v cerkev treba razkužiti roke. Ob prihodu in odhodu iz cerkve se bo potrebno držati varnostne razdalje. V cerkev ne bodo smele vstopati osebe, ki imajo povišano telesno temperaturo (37,5 Celzija), kdor kaže znake okužbe in kdor je bil v zadnjih 14 dneh v stiku z okuženo osebo,« je za Primorski dnevnik povedal škofov vikar za slovenske vernike v goriški nadškofiji, Karel Bolčina.