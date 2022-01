Vinar Joško Gravner se je ponesrečil

V kraju Borjač (Lenzuolo bianco) na Oslavju se je danes zjutraj zgodila nesreča. Na svojem posestvu se je ponesrečil vinar Joško Gravner: padel je z nekaj metrov visokega zidu, ki si ga je ogledoval v pričakovanju na delavce. Po nezgodi so na kraj prihiteli reševalci in policisti, obveščeni so bili tudi goriški gasilci. Zaradi okoliščin nesreče – Gravner je padel na hrbet – je na Oslavje priletel tudi reševalni helikopter, s katerim so vinarja prepeljali na Katinaro, kjer so ga sprejeli na zdravljenje. Sorodniki so nam potrdili, da je ponesrečenec vedno ostal pri zavesti, čutil je roke in noge, bolel pa ga je hrbet. Svojci še čakajo na podrobnejše informacije iz bolnišnice, po njihovih besedah pa za zdaj kaže, da je »situacija resna, a ne huda«.