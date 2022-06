Violinistke bodo lahko nastopile, a se morajo distancirati od Putinove politike

Tri ruske violinistke, ki jih je združenje Lipizer izključilo iz svojega tekmovanja, bodo lahko nastopile, vendar pod pogojem, da se javno distancirajo od Putinove zunanje politike in obsodijo krut napad na ukrajinsko integriteto. Tako je pisalo v tiskovnem sporočilu, ki ga je združenje Lipizer naslovilo na krajevne ustanove in medije v nedeljo ponoči. Izključitev treh violinistk je pred nekaj tedni sprožila val polemik. Predsednik združenja Lipizer Lorenzo Qualli je pisno obvestil vse tri izključene violinistke: Lidio Kočarjan, Anastasio Pentina in Carolino Averina.

Sicer je goriška občina pred nekaj dnevi že sporočila, da bodo violinistke sredi julija nastopile v Gorici na koncertu, ki ga prireja združenje Casa delle arti na pobudo goriške občine.

Na »koncertu za mir« bodo osrednjo vlogo imele omenjene tri violinistke, Lidia Kočarjan, Anastasia Pentina in Carolina Averina, igrali pa bodo tudi drugi glasbeniki raznih narodnosti. Koncert bo v torek, 12. julija, ob 20.30 v Palači de Grazia, občina pa ne izključuje, da bi prireditev premaknila v Verdijevo gledališče ali v avditorij furlanske kulture, če bo veliko povpraševanja.

Večer bo organiziral Claudio Liviero, »duša« goriške Casa delle arti, ki prireja razne dogodke v mestu. »Ko me je odbornik za kulturo Fabrizio Oreti na županovo pobudo vprašal, ali bi priredil koncert z umetniki, med katerimi bi bile tudi tri izključene violinistke, sem takoj poprijel za delo,« pravi Liviero. Rodolfo Ziberna dodaja, da so Goričani od vsega začetka obsodili odločitev združenja Lipizer, da ruske glasbenice izključi iz tekmovanja. »Občinska uprava je skušala na vse načine poiskati rešitev, ampak ni bilo mogoče,« dodaja župan.