Vitovska naj ostane izključno kraški biser

Štirijezično knjigo o vitovski so v četrtek predstavili tudi na goriškem Krasu, in sicer v Lokandi Devetak. Monografijo o kraški avtohtoni vinski sorti z naslovom Vitovska-Sad Krasa je uredil in napisal goriški novinar Stefano Cosma, izdajo so omogočili in podprli Društvo vinogradnikov s Krasa, Zadružna kraška banka, Promoturismo FJK in Trgovinska zbornica. Knjiga, ki so jo prvič predstavili v Sesljanu sredi marca in o kateri je Primorski dnevnik že obširno pisal, je dejansko posodobitev podobne monografije, ki jo je Cosma napisal leta 2008. Sedanja izdaja vinski sorti in vinarjem dodaja še poglavja o ostalih kraških proizvodih, o siru in medu, olju in suhomesnatih dobrotah. Uvodno besedo je prispeval »oče« slow fooda Carlo Petrini (lanski osrednji gost na prireditvi Vitovska in morje), knjigo bogatita tudi poglavje o krajevnih kuharskih mojstrih(Tom Oberdan, Antonia Klugmann, Gabriella Cottali Devetak in dvojica Matteo Metullio in Davide De Pra) in pričevanje profesorja Pavleta Merkuja o etimološkem izvoru besede vitovska.

Prvo stekleničenje leta 1978

Knjiga Vitovska-Sad Krasa je poleg v slovenščini in italijanščini napisana tudi v angleščini in nemščini, kar bo pripomoglo k večji razpoznavnosti našega prostora, naših izdelkov, naših ljudi v širšem evropskem in svetovnem prostoru. Gostitelj Avguštin Devetak, vitez vitovske leta 2012, je spomnil na prve ustekleničene vitovske leta 1978 (Lupinc in kasneje Kante) in poudaril pomen avtohtonih sort za obstoj in razvoj Krasa: vitovska, malvazija in teran so biseri, ki jih moramo negovati. V imenu Društva vinogradnikov s Krasa je pozdravil predsednik Matej Skerli, ki je izpostavil navezanost kraških vinogradnikov na vitovsko in istovetnost te sorte s Krasom; obenem je tudi poudaril, da mora vitovska ostati izključno kraška, saj je tukajšnja dodana vrednost in kot taka naj bo sad le vinorodnega okoliša Kras Carso. Prisotne je nagovoril tudi enogastronomski izvedenec Claudio Fabbro, ki je med drugim spomnil na bližajočo se Evropsko prestolnico kulture 2025 in na vključitev še ene občine v seznam vinskih mest Città del Vino: poleg Devina-Nabrežine so letos sprejeli tudi Dolino.

Pogovor s Stefanom Cosmo je vodil Robi Jakomin, tajnik Društva vinogradnikov s Krasa, ki je skupaj z Deanom Dubokovičem, Damjanom Balbijem in drugimi tudi avtor fotografij. Preden so se sovodenjski župan Luca Pisk, števerjanska županja Franca Padovan, predsednik LAS Kras David Pizziga, podpredsednik ZKB Gabriel Ferfoglia in številni gostje udeležili pokušnje desetine vzorcev vitovske in nekaj izvrstnih hodov gostiteljice Gabrielle Cottali so organizatorji spomnili na letošnji dogodek Vitovska in morje, ki bo 30. junija in 1. julija. Kot običajno bo na predvečer prireditve, in sicer 29. junija, v Lokandi Devetak na Vrhu na sporedu »predpremiera«. Vedno junija bodo Čotovi (družinsko ime Devetakov) predstavili knjigo o tej pomembni slovenski gostinski družini na Goriškem.