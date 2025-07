Vitruvijska ženska nagovarja k miru in sožitju (foto)

Preteklost, sedanjost in prihodnost so se v sredo dopoldne prepletale na Trgu Evrope/Transalpina. Ob 9.53 se je mimo trga peljalo vozilo italijanske vojske, iz katerega so mladi vojaki opazovali, kaj se pravzaprav dogaja. Ravno takrat je namreč potekala predstavitev skulpture-mozaika La Donna Vitruviana. Vitruvijsko žensko je ustvarila italijanska umetnica in sociologinja Francesca Chialà, ki je z njo lani sodelovala na lanski beneški Bienali. Dogodek je v sklopu uradnega programa GO! 2025 organizirala goriška občina, v imenu katere je bil prisoten župan Rodolfo Ziberna, v sodelovanju z EZTS GO in z združenjem Sergio Amidei.

Umetnica je v dialogu s simboličnim prostorom nekdanje meje skupaj z otroci raznih goriških poletnih središč (Dijaški dom Simon Gregorčič, Olympia-Srečanja in občinski poletni center) pobarvala štiri štirideset metrov dolga platna, ki so skupaj tvorila velik kvadrat okoli Vecchietovega mozaika. Šlo je za pravi performans telesne umetnosti, saj so se otroci in Chialà bosih nog sprehajali po platnih ter pri tem mešali med sabo mavrične barve in poslušali klasike protivojne glasbe, kot je na primer Blowin’ In the Wind Boba Dylana.

Z roba trga jih je opazovala Vitruvijska ženska, dvojna skulptura umetnice, ki upodablja telo v joga pozi drevesa; na eni strani kot goli avtoportret, na drugi pa kot Leonardov Vitruvij, okrašen v spodnjem delu z mozaikom, ki so ga izdelali mojstri iz Spilimberga. Figuri se medsebojno izpolnjujeta in predstavljata večne dualizme našega sveta: zahod in vzhod, znanost in duhovnost ter seveda moški in ženska, ki morajo sodelovati, da lahko rešijo planet, začenši z Gazo in Ukrajino, saj sama Francesca Chialà verjame, da ima umetnost moč kolektivnega političnega obreda. Namen umetnine in dogodka je torej ta, da z medsebojnimi odnosi skupaj gradimo prihodnost miru, da v kraju, kjer je nekoč potekala meja, se lahko danes ljudje, jeziki, kulture in tudi barve prepletajo. Ob koncu barvanja so se vsi otroci fotografirali z umetnico in tudi s komaj dokončano umetnino.

Tako so se v sredo na Trgu Evrope/Transalpina prepletale preteklost, sedanjost in prihodnost, ko je, same tri minute po vojaškem vozilu, mimo obmejnega območja peljal modro-zeleni »borderless« avtobus, eden izmed simbolov letošnje Evrop ske prestolnice kulture. Dogajanje je, kakor Jan iz rimske mitologije, pazljivo opazovala dvoglava skulptura Vitruvijska ženska, ki bo na trgu ostala do letošnjega decembra. Peter Abrami