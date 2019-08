Vlekli so tako močno, da se je »štrik« utrgal (video)

Merkeduci so zmagovalci tekme v »cukanju štrika«, ki jo je društvo Dob izpeljalo v soboto v doberdobskem občinskem parku, potek ko jo je moralo prejšnji teden odložiti zaradi dežja. Ko so se prvič pomerili moški, so vrv vlekli tako močno, da se je utrgala in večina tekmovalcev je padla na tla.

Po zamenjavi vrvi so Merkeduci dvakrat premagali Grediščane tako med moškimi kot med ženskami. Nadaljevanje večera, med katerim je glasbo vrtel DJ Boskin, je popestrila tombola. Činkvino sta skupaj zmagali Ingrid Frandolič in Jessica Jarc; prvo tombolo je osvojil Vasyil Harachkun, medtem ko sta si nagrado za drugo tombolo razdelila Gabriel Ferfoglia in Bruno Battistella. Z izjemo Harachkuna, ki živi v Tržiču, so vsi štirje ostali zmagovalci Merkeduci. Večer se je tako zaključil s popolnim zmagoslavjem Merkeducov, potem ko so prejšnji teden nogometno tekmo premočno zmagali Grediščani.