Voda navdihnila mlade fotografe in fotografinje

Na Bukovju se je v sredo z nagrajevanjem zaključil letošnji mladinski fotografski natečaj Poletje v šklocu, ki ima za nosilce Zvezo slovenskih kulturnih društev, fotoklub Skupino75 in kulturno društvo Briški grič iz Števerjana. Natečaj oz. nagrajevanje sta bila vključena v čezmejni projekt Cross Culture, ki nosi geslo Srečanje kultur – Narava brezmejno. Naj omenimo, da projekt uresničujeta novogoriška Zveza kulturnih društev in društvo Porte a Nordest v sodelovanju s furlanskim filološkim društvom in ZSKD. Projekt financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO!2025 iz programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027.

Fotografirali so s telefoni

Na letošnjem natečaju je sodelovala deseterica mladih fotografov, ki so imeli nalogo, da z mobilnimi telefoni posnamejo utrinke, vezane na vodo v vseh njenih oblikah. Naslov natečaja je namreč bil Voda, vir življenja. Svoja dela so mladi razstavili v Galeriji75 na Bukovju, kjer je v sredo potekala tudi slavnostna podelitev nagrad. Na klavirju je prireditev uvedla mlada pianistka Nikol Zotti, ki si znanje nabira pri Glasbeni matici v razredu prof. Jane Drassich. Povezovalna in napovedovalna naloga je bila zaupana članoma gledališke skupine Oder mladih kulturnega društva Briški grič, Alenu Briscu in Danjelu Pahorju. Prisotne je nagovoril goriški občinski odbornik Maurizio Negro. Projekt je uvrstil med dogodke, ki spadajo v GO! 2025, poudaril je tudi, da je kultura tista, ki se edina lahko zoperstavi vojnim spopadom, ki jih je na svetu vse preveč. V imenu Zveze kulturnih društev v Novi Gorici je spregovorila Martina Trampuž, ki je pohvalila sodelovanja med društvi in organizacijami z obeh strani meje, čestitala pa je vsem mladim, ki so svoje poglede o vodi izrazili s fotografijami. Čestitke mladim fotografom je izrekel tudi predsednik Fotokluba Skupina75 Marko Vogrič. Med drugim je tudi povedal, da letos Skupina75 praznuje 50-letnico ustanovitve in poletni »škloc« se je odlično vklopil v številne praznične dogodke. Na koncu je tudi povabil mlade sodelujoče na natečaju, da se pridružijo Skupini75, ki potrebuje nekaj mlajših sil v svoji sredi. Sledila je podelitev priznanj sodelujočim, ki so bili razdeljeni v dve kategoriji: od 14 do 19 let in od 20 do 30 let starosti. Komisijo za nagrajevanje so sestavljali člani Skupine75 Simon Kovačič, Silvan Pittoli in Enzo Tedeschi.

V kategoriji mlajših je po prvem mestu posegla Julija Tomsic, po drugem Sofia Buna in po tretjem Nicol Barbo. Pohvalo so prejeli Danjel Pahor, Anja Pahor in Nastja Tomsic, spominsko darilo za sodelovanje pa Tomaž Florenin in Saša Peric. V kategoriji od 20 do 30 let si je prvo nagrado prislužila Lejla Juretic, drugo pa Jasna Tomsic. Poleg res pomenljivih posnetkov so se mladi izkazali tudi pri naslovih posameznih fotografij. Naj naštejemo samo nekatere: Kar pusti dež, Zaton z luno, Solze narave, Tišina med oblaki in vodo, V objemu narave, Ko voda postane prijatelj, Ko se življenje prelije v kamen...