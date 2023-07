Voda zalila tovarne in delavnice v Sovodnjah in Štandrežu

Včerajšnja nevihta s točo je povzročila ogromno gmotno škodo na raznih gospodarskih objektih v Štandrežu in Sovodnjah; v številnih izmed njih so morali prekiniti proizvodnjo. Poškodovane so strehe številnih delavnic in tovarn. V štandreški industrijski coni je voda zalila halo kleparskega podjetja Mucci in vetrovnik podjetja Aerotunnel, podobne težave imajo tudi vsa sosednja podjetja. Na Malnišču je poškodovana streha podjetja Caudek. O veliki škodi poročajo domala vsa podjetja, ki so svoje hale prekrila s sončnimi paneli.