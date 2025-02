»Vojna se ne konča s premirjem«

V duhu globokega razmisleka o miru in vojni je letošnji natečaj Pot do človeka ponudil mladim ustvarjalcem slovenskega višješolskega središča v Gorici priložnost, da skozi likovno, fotografsko in literarno izražanje podajo svoj pogled na svet, zaznamovan s konflikti in iskanjem miru.

Natečaj, ki ga prirejajo v spomin na nekdanjo dijakinjo Živo Srebrnič, je letos potekal pod naslovom Mir in vojna. Med včerajšnjim zaključnim srečanjem v goriškem Kinemaxu so izpeljali pogovor z Boštjanom Videmškom, uglednim slovenskim vojnim dopisnikom in preiskovalnim novinarjem, ki že vrsto let poroča iz kriznih žarišč po svetu. Videmšek, ki je večkrat nagrajeni avtor in poročevalec, je znan po svojem delu na terenu, kjer raziskuje humanitarne krize, vojne in podnebne spremembe. Je avtor več knjig, med njimi Plan B in Mir in vojna, ki osvetljujeta globalne izzive sodobnega sveta. Razpravljalo se je o odgovornosti novinarjev, etičnih dilemah in vojnah po svetu.

Videmšek je v pogovoru z dijaki poudaril, da morajo novinarji delovati tam, kjer se dogajajo najhujše stvari. »Pomembno je, da gledamo pod prste tistim, ki ustvarjajo in vodijo vojne. Novinar mora izzivati in z vsem, kar je, braniti svobodo in sočloveka,« je poudaril Videmške, ki je spregovoril tudi o osebnih izkušnjah. »Ko enkrat zreš v množično grobišče, svet nikoli več ni isti. Treba se je krčevito boriti, da ohranjaš življenjski optimizem.«

Prenaša preko generacij

V pogovoru so se dotaknili tudi aktualnih vojnih razmer v Ukrajini in Gazi. Videmšek je izpostavil, da je enostavno teoretizirati o miru, a da je resničnost vojne povsem drugačna. »O vojni lahko verodostojno razpravljajo samo tisti, ki so jo doživeli in preživeli. Kdo ima pravico govoriti nekomu, ki živi v vojni, kaj je zanj dobro? Nihče. Nič ni lažjega kot doma ob kavi in internetu govoriti o miru. Vsiljevanje miru je oblika nasilja, je vojna,« je poudaril in nadaljeval: »Vojna se nikoli ne konča s podpisom premirja – vojna živi v družinah, se prenaša preko generacij. Vojna je izrazito trpek konstrukt, ki ga je nemogoče izbrisati, ko enkrat vstopi v tkivo družbe. Tako toksičen je.« Na vprašanje, kako ohraniti upanje, je dejal: »S toplimi odnosi v svoji bližini.«

Ko so ga dijaki povprašali o prihodnosti, v kateri bi človeštvo znova živelo v bolj normalnem svetu, je Videmšek odvrnil: »Kot človek in kot novinar si smem dovoliti, da lažem.«

Profesor Livio Semolič je mlade pozval, naj se aktivno vključijo v družbo in si prizadevajo za mir. »Ne ostanite pasivni – odzovite se na vsako, tudi najmanjšo obliko nasilja, ki je lahko tudi verbalno. Gojite mir in sožitje v manjših skupinah, v vsakdanjih sporočilih in nenazadnje tudi s svojim uporom. Zelo me žalosti, da mladi ne reagirate na to, kar se dogaja v svetu,« je poudaril Semolič, Videmšek pa je pogovor sklenil z mislijo: »Treba je razumeti dogajanje, da se nanj ustrezno odzoveš.«

Ob zaključku pogovora so bila razglašena tudi najboljša ustvarjalna dela mladih. Nagrade za najboljše udeležence natečaja sta prispevala Šolski center in založba Mladika. V likovni kategoriji je prvo mesto osvojila Giulia Sdraulig (2. razred, turistična smer zavoda Žige Zoisa). Drugo mesto sta si ex aequo delili Giorgia Calligaris (1. razred, klasični licej Primoža Trubarja) in Irina Vukić (2. razred, klasični licej Primoža Trubarja). Na tretjem mestu sta prav tako ex aequo končali Tijana Lukajić (2. razred, klasični licej Primoža Trubarja) in Giada Grillo (5. razred, znanstveni licej Simona Gregorčiča). V fotografskem natečaju so prvo mesto osvojili Matej Corsi, Amadej Guštin in Jan Lomater (3. razred, zavod Jurija Vege). V literarni kategoriji je slavil Diego Emusici (4. razred, znanstveni licej Simona Gregorčiča), drugo mesto je pripadlo Juretu Kavčiču (4. razred, UFM Žiga Zois), tretje mesto pa sta si ex aequo delila Janoš Legiša in Staš Polič (4. oz. 1. razred, zavod Jurija Vege). Dogodek so dodatno obogatile glasbene in plesne točke dijakov, natečaj Pot do človeka 2025 pa ni bil le umetniško tekmovanje, ampak tudi priložnost za refleksijo o vojni, miru in družbeni odgovornosti.