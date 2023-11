Volitve tudi v Doberdobu, Števerjanu in Sovodnjah

V 117 občinah Furlanije - Julijske krajine bodo prihodnje leto na sporedu občinske volitve. V nekdanji goriški pokrajini bodo župane in županje volili v štirinajstih občinah, med katerimi so tudi Doberdob, Sovodnje in Števerjan. V večini izmed občin se pogovori in pogajanja o določitvi županskih kandidatov in kandidatk še niso začeli, izjema pa je Štarancan, kjer je leva sredina prehitela volilna zavezništva iz vseh ostalih občin in se že odločila za izvedbo primarnih volitev.

V igri so štiri imena

Občino Štarancan (7246 prebivalcev) že drugi mandat vodi župan Riccardo Marchesan, ki ne sme več kandidirati. Od 1. januarja 2023 je sicer v veljavi sprememba deželnega zakona št. 19 iz leta 2013, na podlagi katere lahko župani občin, ki imajo od 1000 do 5000 prebivalcev, opravijo največ tri zaporedne županske mandate, medtem ko v občinah do 1000 prebivalcev število zaporednih mandatov nima omejitve.

V štarancanski levi sredini so pogovori o izbiri skupnega županskega kandidata stekli že ob koncu poletja, ko so se odločili za primarne volitve, ki bodo na sporedu v nedeljo, 26. novembra. Na njih se bodo za župansko kandidaturo potegovali štirje kandidati.

Flavio Pizzolato bo kandidat Demokratske stranke, Matteo Negrari se bo na primarnih volitvah predstavil s podporo levičarske liste La Sinistra per Staranzano, Paolo Barbana bo izraz skupine Aperto Staranzano, medtem ko bo Marco Fragiacomo kandidat liste Staranzano Partecipa.

Štarancanske volitve so iz političnega vidika zelo pomembne, saj Štarancan celo povojno obdobje upravlja leva sredina, medtem ko je v sosednjem Tržiču v zadnjih letih vse močnejša desna sredina z županjo Anno Cisint na čelu, ki bi rada desnosredinsko prevlado razširila tudi na sosednje občine.

V Gradišču se obeta napet boj

Podobno kot Marchesan v Štarancanu v tretje ne sme kandidirati niti Linda Tomasinsig, županja Gradišča (6370 prebivalcev). V vrstah leve sredine iz Gradišča še niso izbrali županskega kandidatka oz. kandidatke, ravno tako se niso še dogovorili, ali bodo tudi sami izpeljali primarne volitve. Enotnega županskega kandidata še nima niti desna sredina. Že med poletjem se je med potencialnimi desnosredinskimi županskimi kandidati omenjal goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti, ki stanuje v Gradišču, vendar je kasneje njegova kandidatura obstala na mrtvem tiru. Med možnimi desnosredinskimi županskimi kandidati se po novem omenja Simonetta Vecchi, nekdanja županja Vileša in pokrajinska svetnica, ki tudi sama stanuje v Gradišču.

Pogovori niso še stekli

Prihodnje leto bodo občinske volitve tudi v Doberdobu (1350 prebivalcev), Sovodnjah (1694 prebivalcev) in Števerjanu (742 prebivalcev).

Doberdobski župan Fabio Vizintin ravnokar opravlja svoj drugi mandat, Luca Pisk drugega, Franca Padovan pa tretjega. Iz formalnega vidika lahko vsi trije še enkrat kandidirajo, sicer so nam pojasnili, da se pogovori o prihodnjih občinskih volitvah še niso začeli. Pisk nam je razložil, da se bo v prihodnjih tednih sestal z Občinsko enotnostjo in skupaj z njenimi predstavniki preveril, v kolikšni meri je bil uresničen program, s katerim so se na zadnjih volitvah predstavili volivcem, šele zatem se bodo začeli pogovarjati o prihodnji volilni preizkušnji. Da je še dovolj časa na razpolago, je pristavil doberdobski župan Fabio Vizintin, sicer je tudi županja Franca Padovan povedala, da se o prihodnjih občinskih volitvah še niso začeli pogovarjati.

Predčasne volitve v Gradežu

Občinske volitve bodo prihodnje leto tudi v Gradežu, kjer je župan Claudio Kovatsch »trajal« samo dve leti. Za župana je bil izvoljen oktobra 2021, vendar je pred nekaj tedni ostal brez podpore zadostnega števila občinskih svetnikov, saj se jih je devet odločilo za odstop. Med njimi so bili poleg šestih predstavnikov opozicije tudi trije svetniki iz vrst Bratov Italije. Podobno usodo sta sicer doživela tudi nekdanja gradeška župana Silvana Olivotto leta 2010 in Edoardo Maricchio leta 2015, ki sta oba ostala brez zadostnega števila občinskih svetnikov zaradi razprtij v vrstah svojih večin.

Ostali lahko spet kandidirajo

Župani in županje ostalih občin lahko spet kandidirajo. V Koprivnem (1617 prebivalcev) ravnokar opravlja svoj drugi mandat Daniele Sergon, ki je sicer razočaral del svojih levosredinskih volivcev, ker je pred dvema letoma presedlal v stranko Progetto FVG.

V Dolenjah (317 prebivalcev) je župan Carlo Comis, ki je bil na zadnjih volitvah edini kandidat. Svoj prvi mandat opravljajo župan iz Fare (1671 prebivalcev) StefanoTurchetto, župan iz Mariana (1464 prebivalcev) Luca Sartori in županja iz Moša (1522 prebivalcev) Emanuela Russian, medtem ko župan iz Medee (949 prebivalcev) Igor Godeas opravlja drugega. V Šlovrencu (1506 prebivalcev) je župan Enzo Clocchiati, ki je pred tem mandatom tamkajšnjo občino že vodil od leta 2004 do leta 2014.

Občinske volitve bodo prihodnje leto tudi v Turjaku, kjer je bil župan Enrico Bullian spomladi izvoljen v deželni svet na listi Pakta za avtonomijo, tako da je župansko mesto prepustil podžupanu Nicoli Pieriju.