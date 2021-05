Tržiški lokalni policisti so po preiskavi ustavili dvajsetletno voznico, ki je avtomobil vozila s ponarejeno zavarovalno polico. Po dodatnih kontrolah so avtomobil zasegli, voznici pa naložili 860 evrov globe. Lokalni policisti preiskujejo primer in iščejo avtorja lažne listine, pri čemer opozarjajo voznike, naj pri izbiri zavarovalnice preverijo, da je slednja vpisana v seznam inštituta za nadzor nad zavarovalnicami Isvass.