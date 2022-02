Vrača se zaposlitveni sejem

V tržiški mestni hiši bodo tudi letos izpeljali niz zaposlitvenih sejmov, ki jih bo občinska uprava organizirala skupaj z raznimi krajevnimi zaposlitvenimi agencijami.

»Še naprej želimo pomagati občanom pri iskanju službe,« poudarja tržiška županja Anna Cisint in napoveduje, da bo prvi letošnji zaposlitveni sejem v torek, 22. februarja, ob 10. uri v mestni hiši na Trgu Republike. Tržiška občina bo dogodek organizirala v sodelovanju z agencijo Openjobmetis, navzoči bodo tudi odgovorni za osebje iz podjetij Idea, Metalinox in Roadhouse. Med prvim zaposlitvenim sejmom bodo iskali voznike z vozniškim dovoljenjem C, varilce, CNC operaterje, kovinarje, montažne delavce, natakarje, kuhinjske pomočnike, uradnike in potnike. Poleg tega bo agencija Openjobmetis za druga podjetja iskala skladiščnike, strugarje, tehnike, upravno osebje, zdravstvene delavce in vzgojitelje. Kdor ne bo dobil službe med zaposlitvenim sejmom, bo kakorkoli vključen na sezname iskalcev zaposlitve, ki jih agencije redno dostavljajo ponudnikom delovnih mest.