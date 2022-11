Vračajo se filmi v slovenskem jeziku

V goriški Kinemax se vračajo filmi v slovenskem jeziku. Nova sezona prinaša svetovne filmske uspešnice s slovenskimi podnapisi ali sinhronizacijo, ki sledijo datumom mednarodnih izidov. Tokrat si bodo obiskovalci goriškega kina lahko ogledali tri Disneyjeve filme. Med novembrom in decembrom se bodo zvrstili Črni panter: Wakanda za vedno (Black Panther: Wakanda Forever) (od 10. novembra dalje), v slovenščino sinhronizirana animacija Čudežni svet (Strange World) (od 24. novembra dalje) ter težko pričakovani film leta Avatar: Pot vode (Avatar: The Way of Water) v 3D tehniki, ki bo velika platna razsvetlil od 15. decembra dalje.

V letu 2023, napoveduje vodstvo družbe Tmedia, ki vodi goriško kinodvorano, bodo sledili še drugi sveži naslovi svetovne filmske produkcije. Kopije ponujenih filmov s slovenskimi podnapisi ali sinhroniziranih animiranih filmov v Gorici so prav tiste, ki se bodo predvajale tudi v slovenskih kinematografih.

Ponudba sledi južnotirolskemu zgledu podajanja filmskih vsebin, kjer imajo tako pripadniki nemške narodne skupnosti kot ostali prebivalci možnost ogleda filmov v nemškem jeziku, tako kot obiskovalci kinodvoran v Avstriji in Nemčiji. Z izbiro zgoraj omenjenih filmov želijo v goriški kino povabiti predvsem mlade in družine ter jim ponuditi priložnost, da uživajo ob spremljanju zgodb svojih junakov na velikem platnu tudi v slovenščini.Tovrstna ponudba vsebin je zaživela že marca 2022, v kinu pa pravijo, da jo želijo nadaljevati z namenom, da bi še bolj povezali prebivalce Gorice in Nove Gorice ter dokazali, da je mestno območje, ki ga sestavljata mesti na meji, resnično eno samo. Projekt sledi ideji Evropske prestolnice 2025 in želi hkrati prispevati k poživitvi goriškega mestnega središča.