Vračata se smeh in glasba

Festivala Komigo in Across the Border, ki ju je pandemija lani prekinila, se vračata na oder Kulturnega doma. Ob izboljšanju epidemiološke slike se je namreč vodstvo goriškega hrama kulture odločilo, da svojim zvestim obiskovalcem oz. abonentom ponudi odpadle predstave, le-tem pa doda še nekaj novih.Program komičnih predstav in koncertov, ki se bodo zvrstili v poletnem in jesenskem času, so predstavili včeraj. Navzoče je pozdravil predsednik Kulturnega doma, Igor Komel, ki je izrazil razočaranje nad tem, da Dežela FJK ni uvrstila Komigoja na seznam kulturnih projektov, ki jih namerava financirati v tem letu. Razočaranje je toliko večje, če upoštevamo, da je trijezični festival ustaljen in priljubljen niz predstav, ki vsako leto zbere nad 200 abonentov z obeh strani meje. Včerajšnje srečanje z mediji je bilo torej tudi priložnost za poziv deželnim oblastem, naj ponovno proučijo zadevo in upoštevajo posebnost projektov, ki povezujejo slovenske, italijanske in furlanske kulturne sredine.

Nov program odpadlih predstav se bo začel že v torek, 8. junija, ob 20. uri. Kulturni dom bo gostil »eksplozivni koncert« s humorjem, ki ga bodo pripravile Dinamitke (Alenka Godec, Damijana Golavšek in Simona Vodopivec Franko) ter humorist Marjan Bunič. Dinamitke bodo prvič v živo predstavile tudi pesem Evropa, ki naj bi leta 2025 postala himna Nove Gorice in Gorice, Evropske prestolnice kulture. Naslednja predstava bo na vrsti že v torek, 14. junija, ob 20. uri. Gost Kulturnega doma bo že »stari« znanec, Špas teater iz Mengša, ki se bo predstavil s komedijo Ljubezenske prevare. V ponedeljek, 28. junija, ob 20.30 pa bodo na svoj račun prišli Goričani furlanskega jezika. Nastopila bo znana humoristka Catine z novo predstavo z naslovom Friulcania 27. Due Regioni di Esistere. Catine se bo s predstavo Catine show in rosa predstavila tudi v Mošu 15. julija.

Pestro bo tudi na glasbenem področju. V organizaciji Kulturne zadruge Maja je nekaj glasbenih večerov že bilo na sporedu v prejšnjih mesecih, deloma je šlo za koncerte na spletu in deloma v živo. Zagotovo bosta poleti na sporedu dva dokaj odmevna glasbena dogodka. Prvi bo potekal ob Postaji Topolovo. V tej beneški vasici pod Kolovratom bo v petek, 2. julija, ob 19. uri nastopila slovenska pevka Klarisa Jovančič. V Ronkah pa bo gostovala znamenita slovenska skupina A Beatles Tribute s koncertom Help. Koncert pesmi slavne četverice iz Liverpoola bo v občinskem parku v ponedeljek, 19. julija, ob 20.30.

Predvideni so še nekateri koncerti v goriški okolici, po vsej verjetnosti v Sovodnjah (ob 70-letnici občine) in v Pevmi. Datuma prireditev še nista določena. Predsednik Igor Komel je še pristavil, da je opaziti veliko zanimanja med obiskovalci Kulturnega doma. Vsi si želijo druženja, Kulturni dom pa želi vzpostaviti zaupanje ljudi, obenem pa zagotoviti varnost med udeleženci prireditev. Prireditelji so ob koncu srečanja še povedali, da je po protivirusnih pravilih lahko v dvorani Kulturnega doma največ 134 gledalcev, zato je obvezna rezervacija; vsi si morajo pred vstopom razkužiti roke, na obrazu pa morajo nositi zaščitno masko. Vse informacije glede vstopnic, abonmajev in drugih podrobnosti nudi Kulturni dom (tel. 0481-33288). (vip)