Vrata knjižnega središča naj bi odprli konec januarja

Urejanje knjižnega središča na Delpinovi ulici v Novi Gorici, ki naj bi postala eno pomembnih prizorišč Evropske prestolnice kulture 2025, ne teče ravno po načrtih. Najprej so njegovo odprtje napovedali v začetku oktobra, nato okrog 1. novembra, kot zdaj ocenjuje dr. Oto Luthar, direktor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (krajše ZRC SAZU), pa so trenutno na dobri poti, da vrata za vse ljubitelje knjig, skupaj s kavarno, odprejo proti koncu januarja.

Obnova stekla spomladi

O tem, da bi na Delpinovi ulici v Novi Gorici uredili knjigarno-kavarno, ki so jo sprva nekoliko ponesrečeno poimenovali knjigotrško središče, zatem pa poimenovali Goriško knjižno središče, so se novogoriška občina, ZRC SAZU in Društvo humanistov Goriške pogovarjali že dlje časa, saj ima mesto le eno, dokaj utesnjeno knjigarno, ki obratuje v Rejčevi ulici. Spomladi se je prenova prostorov nekdanjega knjižnega diskonta in antikvariata Karantanija na Delpinovi ulici vendarle začela, zatem pa so dela obstala. Prostor je bilo treba namreč dodatno statično ojačati, na ta račun pa je nastala zamuda.

Čeprav naj bi Goriško knjižno središče po napovedi odgovornih svoja vrata odprlo v letošnji jeseni, se to ni zgodilo, dela pa še vedno potekajo. »Glavni razlog za zamudo pri obnovi prostorov bodoče knjigarne/kavarne je opremljanje prostorov. Pri tem mislim na selitev knjig, vzpostavitev računalniškega programa in sistema varovanja, sicer pa smo na dobri poti, da vrata za vse odpremo proti koncu januarja. Ob znanih težavah s statiko prostorov, ki smo jih nato v zgodnji jeseni uspešno rešili, smo rahlo zaostajali tudi zaradi tega, ker pri notranji opremi nismo bili pripravljeni sprejemati nobenih kompromisov,« je za Primorski dnevnik povedal dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU.

Vsebinski koncept dolgo pričakovane naložbe po njegovih besedah ostaja nespremenjen. Nastajajoča knjigarna/kavarna, ki trenutno sliši na delovno ime Goriško knjižno središče, bo v osnovi knjigarna, podprta s knjigarniško kavarno, ki bo večernim gostom ponudila prijeten gostinski prostor za druženje. »V knjigarniškem delu bodo neredko tudi zvečer potekale različne prireditve, na primer tematske razprave, predstavitve knjig in literarni večeri,« še pojasnjuje dr. Luthar.

Knjige in razprave o njih

Po njegovih besedah vrednost naložbe ostaja ista, in sicer malo pod 500.000 evrov. Glavni sofinancer projekta je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ostala, bistveno manjša sofinancerja, pa sta Mestna občina Nova Gorica in ZRC SAZU. »Upamo, da bodo knjigarno/kavarno posvojili vsi, ki so tako ali drugače povezani z Evropsko prestolnico kulture 2025, kakor tudi drugi, ki pogrešajo svet, ki se vrti okoli knjige,« še dodaja dr. Luthar.

Knjižno središče na Delpinovi ulici v Novi Gorici bo torej namenjeno knjigam, razmisleku o knjigah in razpravam o njih. Predvsem pa bo to prostor za ljudi, ki imajo radi knjige in vse kar je povezano z njimi.