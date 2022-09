Vrnili so se »pravi« Okusi ob meji

Deževno, kljub temu pa optimistično, saj gre za prve »prave« Okuse po pandemiji. Takšno je bilo vzdušje na včerajšnjem odprtju 17. Okusov ob meji, ki so ga zaradi neugodnega vremena priredili v vhodu Hotela Entourage. Kratko slovesnost, na kateri je bilo kar nekaj predstavnikov krajevnih oblasti, je povezoval novinar TeleFriuli Daniele Paroni. »Okusov, kot jih poznamo, ni bilo mogoče delati z zaščitnimi maskami in razdaljami. Nekaj malega smo vseeno organizirali, vendar ni bilo isto. Zato smo zadovoljni, da lahko letos ponovno priredimo prireditev, ki smo je vajeni. Poleg izložbe svetovnih jedi so Okusi tudi pomembna izložba za naše krajevne dobrote,« je poudaril goriški župan Rodolfo Ziberna. Deželni predsednik Massimiliano Fedriga pa je organizatorjem čestital, ker so tudi v obdobju pandemije kljub vsemu priredili neko obliko praznika, po katerem so Okuse »ohranili« še naprej. »Razumeli ste, da je treba tudi v težkih trenutkih nadaljevati. Seveda to predpostavlja tudi nekaj tveganja, vendar izbira je bila pravilna,« je povedal Fedriga. Še pred uradnim odprtjem je mestno središče sicer že zaživelo kljub dežju, ki je tu pa tam ponagajal. Stojnice bodo danes in jutri odprte od 10. ure do 3. ure ponoči, v nedeljo pa od 10. ure do polnoči. Pod večer so uradno odprli tudi Slovensko vas v Crispijevi ulici, kjer so prisotni Vinoteka Števerjanski griči in števerjansko društvo F.B. Sedej, društvo Hrast iz Doberdoba ter društvo Sabotin iz Štmavra.