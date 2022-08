Vrtoglavi stroški za energijo jih spravljajo v obup

Povišanje cen energentov pritiska tudi na gostilne, bare in podjetja na Goriškem. Gostinci in upravitelji so obupani, saj beležijo kar dvakrat če ne trikrat ali štirikrat višje zneske od tistih iz prejšnjih let. Skrbi jih predvsem zimski čas, saj pričakujejo dodatno povišanje in še ne vejo, kako bodo lahko kos stroškom.

»Še dobro, da sem danes zjutraj vzel tableto za krvni pritisk,« se ob vprašanju trpko pošali Desmond Chache, ki upravlja bar La Chance v Garibaldijevi ulici v Gorici. V torek zjutraj ga je namreč v poštnem nabiralniku pričakala položnica za električno energijo z neverjetno visokim zneskom: v juniju in juliju bo namreč od zaslužka moral odšteti kar 3800 evrov. Za Desmonda Chache je to kar trikrat večji znesek od tistega, ki ga je plačal v enakem obdobju lani, ko je električna položnica znašala okrog tisoč evrov. »Norost,« je še komentiral upravitelj bara, ki ob vseh pristojbinah mora zagotoviti plačo tudi petim zaposlenim natakarjem.

Z rekordno visokimi stroški za električno energijo se sooča tudi Lokanda Devetak na Vrhu. »Julija bomo za 14 dni obratovanja imeli dvakrat večji strošek za energijo kot pred enim letom, ko smo obratovali cel mesec,« komentira Avguštin Devetak. Zaradi požarov, ki so julija divjali na Brestovcu, je namreč bila gostilna večji del meseca zaprta za goste. Večdnevno zaprtje pa ni prizaneslo gostincu, ki bo moral za julij plačati položnico v višini 5500 evrov, medtem ko so lani v Lokandi Devetak za isto obdobje imeli »samo« 2190 evrov stroškov za električno energijo. Tudi plin se je od lanskega leta podražil za približno 30 odstotkov. »Skrbi me, kaj bo oktobra in novembra,« pravi Avguštin Devetak, ki napoveduje, da bodo stroški v naslednjih mesecih še toliko višji zaradi kurjave. »Ne bomo zvišali cen, ker za to ni kriv gost, ampak multinacionalke in država,« meni Devetak, ki poziva tudi sindikate, da bi kaj naredili v tej smeri, saj je situacija neznosna tudi za mlade gostince in manjše lokale.

»V juliju je bila položnica dvakrat višja od tiste iz prejšnjega meseca,« pove Erik Petejan, ki skupaj z ženo Janino Cotič upravlja pekarno Cotič v Sovodnjah. Če so v prejšnjih letih za stroške plina in energije plačali okrog 30 tisoč evrov letno, se letos bližajo 100 tisočim evrom. »Običajno smo za električno energijo plačevali manj kot 2 tisoč evrov mesečno, julija pa preko 5 tisoč. Plin se je še toliko bolj povišal, saj smo v prejšnjih letih plačevali slabih tisoč evrov na mesec, sedaj pa 3500,« opisuje Erik Petejan. Kot da ne bi bilo dovolj, so se v pekarni Cotič morali soočiti tudi s podvojitvijo cene za osnovno surovino oz. moko. »Cena se je začela višati konec lanskega poletja, aprila pa se je podvojila v primerjavi z letom prej. Sedaj je cena nekako stabilna. Za september so sicer napovedovali znižanje, a glede na to, da so se cene energentov toliko povišale, ne vemo, če to lahko še pričakujemo,« pravi Petejan. Posledično bodo tudi cene svojih izdelkov morali prilagoditi. »Stroški so se tako ogromno povišali, da preprosto ne gre drugače,« zaključuje sogovornik.