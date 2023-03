Vsa mesta zapolnili v pičlih dveh dneh

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje je 23. februarja odprlo prvi razpis iz Sklada za male projekte (Small project fund) v sklopu Evropske prestolnice kulture GO! 2025. V ponedeljek popoldne so v Xcentru pripravili tehnične delavnice v podporo možnim prijaviteljem v slovenskem jeziku, danes pa bodo te delavnice izvedli še v italijanskem jeziku. Zanimanje zanje je bilo izredno, saj so 70 prostih mest za vsako od delavnic zapolnili v pičlih dveh dneh, ostali potencialni prijavitelji pa so si napotke in usmeritve lahko ogledali preko prenosa na spletu.

Prvi razpis Sklada za male projekte GO!2025 bo odprt za oddajo projektov do 21. aprila. Skupni finančni okvir prvega razpisa znaša tri milijone evrov, ki bodo dodeljeni malim evropskim projektom v vrednosti od 30.000 do 200.000 evrov. Predložitev projektov se bo izvajala izključno preko informacijske platforme Jems v skladu z določili Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki financira Sklad za male projekte GO! 2025. Kot je na včerajšnjih tehničnih delavnicah v podporo prijaviteljem v Xcentru v Novi Gorici povedal Tomaž Konrad, pomočnik direktorja EZTS GO, je prvi razpis Sklada za male projekte GO!2025 široko zastavljen, naslednji razpisi pa zelo verjetno ne bodo več takšni. »Cilj razpisa je bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic, njegov specifični cilj pa je krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialnem vključevanju in socialnih inovacijah. Teme iz prijavne knjige Evropske prestolnice kulture 2025 pa so: Go Share/Go Green/Go Europe, krepitev zmogljivosti, rezidence in drugo,« je navedel Konrad. Hkrati je udeležencem položil na srce, da morajo imeti prijavljeni projektu čezmejno noto.

Kot je že pred časom poudarila direktorica EZTS GO Romina Kocina, je cilj omenjenega sklada postati evropsko orodje v podporo razvoju novih pobud na področju trajnostne kulture in turizma. Na razpis se lahko prijavijo društva, podjetja, organizacije, izobraževalni zavodi in univerze, javni in zasebni subjekti iz Italije in Slovenije, ki lahko predlagajo skupne čezmejne projekte. Ob tem velja dodati, da je en sam izvajalec projekta upravičen do sredstev v višini 30.000 do 50.000 evrov, če pa ima projekt enega slovenskega in enega italijanskega partnerja, lahko pridobi med 30.000 in 200.000 evrov. Kot je še razložil Konrad, mora imeti vodilni partner v projektu uradni sedež ali sedež poslovanja v območju programa Italija-Slovenija, medtem ko projektni partner lahko prihaja tudi izven območja programa, če je razvidno, da bo projekt pripomogel k programskemu območju. »V sklopu prvega razpisa lahko prijavitelj le enkrat nastopi kot vodilni partner, medtem ko lahko kot projektni partner nastopi večkrat,« je še izpostavil Konrad. Sklad za male projekte GO!2025 bo v prihodnjih letih objavil še več razpisov, na njih pa nameravajo med prijavitelje, ki bodo na razpisih uspešni, razdeliti kar 7 milijonov evrov.