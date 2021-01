Vsaj en teden samo nujne operacije

Včeraj je minil četrti dan po vdoru koronavirusa v internistične oddelke šempetrske bolnišnice. Skupno so odkrili 20 pozitivnih bolnikov, ki so vsi premeščeni na covidni oddelek. »Med zaposlenimi pa imamo največ pozitivnih v zdravstveni negi, kar 15 in dva zdravnika. Nekaj pozitivnih pa smo zasledili tudi v drugih poklicnih skupinah znotraj bolnišnice,« je pojasnila Dunja Savnik Winkler, strokovna direktorica bolnišnice, kjer so z včerajšnjim dnem prekinili izvajanje vseh nenujnih operacij. Operirajo le še tiste paciente, ki prihajajo naravnost iz urgentnega centra. »Tako bomo vsaj teden dni. To pomeni, da smo vse naročene bolnike za druge operacije že obvestili, da bodo prejeli nov datum. Čimprej, seveda, ko bo dejavnost v bolnišnici stekla. Odpovedali smo tudi vso nenujno diagnostiko. Na nivoju specialistične ambulantne dejavnosti v tem tednu ne bomo imeli popoldanskih ambulant,« dodaja strokovna direktorica.

