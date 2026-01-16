Vsak udeleženec bo imel na razpolago dvajset minut

Kaj imajo skupnega podjetja Decathlon, Ikea, Fidema Group in Videlio HMS? Vsa štiri podjetja posebno pozornost usmerjajo v ustvarjanje mladih ekip zaposlenih, usmerjenih v strokovno rast. Nove zaposlene bodo podjetja iskala na zaposlitvenem sejmu Recruiting Day Young, ki bo potekal v Gorici 25. februarja.

Sejem je namenjen mladim do 35. leta starosti. Le-ti imajo možnost, da se v 20 minutah preizkusijo na štirih zaposlitvenih razgovorih s štirimi podjetji. Potekal bo v sredo, 25. februarja, med 9. in 13. uro pri ustanovi Punto Giovani v Morellijevi ulici. Recruiting Day Young prireja Dežela Furlanija - Julijska krajina v sodelovanju z Občino Gorica in goriško službo Informagiovani. Udeležba na sejmu je brezplačna do zapolnitve mest, vendar je obvezna prijava do 23. februarja prek deželne spletne strani.

»Gre za enkratno izkušnjo, ki mlade spodbuja, naj se preizkusijo. Lahko pa tudi privede do tega, da odkrijejo nove interese ali talente, čeprav niso povezana z opravljeno študijsko potjo,«je na včerajšnji predstavitvi sejma uvodoma dejala goriška podžupanja in mestna odbornica za mladinsko politiko Chiara Gatta.

Zaposlitveni sejem bo sklenil projekt Pillole di Let’s Go!Job, ki ga prireja občinska služba za mladinske politike v sodelovanju s številnimi javnimi in zasebnimi partnerji. Da je vedno pomembno poglabljati teme s področja dela, je še poudarila podžupanja in izpostavila, da imajo mladi na tovrstnih dogodkih priložnost neposrednega stika s strokovnjaki in podjetji ter se lahko aktivno vključijo v razmislek o svoji poklicni prihodnosti. Cikel srečanj pod imenom Pillole di Let’s Go!Job se je pričel 5. novembra lani. »Opazili smo porast zanimanja študentov,« je ugotovila Gatta in pristavila, da je cikel srečanj privabil že več kot 200 udeležencev. Pozvala je mlade, naj se opogumijo in preizkusijo tudi na razgovorih.

Podjetji Decathlon in Ikea že nekaj let sodelujeta na tovrstnih zaposlitivenih sejmih, letos pa sta se pridružili še Fidema Group in Videlio HMS. Decathlon je mednarodno podjetje, specializirano za proizvodnjo in distribucijo športne opreme za številne športne discipline. Ikea je multinacionalna veriga skandinavskega izvora, ki prodaja pohištvo, tekstil, razsvetljavo in dodatke za dom. Fidema Group je pionirsko podjetje na področju načrtovanja kompleksnih sistemov in naprav v ladjedelniškem in industrijskem sektorju. Videlio HMS pa je podjetje, ki se ukvarja s projektiranjem in izvedbo sistemov na področju avdio, video in informacijskih tehnologij (AVIT) ter tehnologij gibanja in mehanizacije. Spregovorili so tudi nekateri predstavniki omenjenih podjetij in poudarili predvsem to, da mladi zaposleni pri njih usvojijo kompetence, ki se jih ne učijo v šoli.