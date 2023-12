Vse bolj združujejo moči

Spet se povezujejo s ciljem čezmejne promocije kulturnih dogodkov. V prejšnjih dneh so v Gradišču podpisali dogovor o sodelovanju, s katerim oživljajo projekt #teatrinrete, ki so ga zasnovali leta 2018. Med pandemijo koronavirusa je projekt zastal na mrtvem tiru, v vidiku Evropske prestolnice kulture pa so se odločili, da se spet povežejo in gledalcem ponudijo preko sto petdeset prireditev. Pri projektu sodelujejo občine Gorica, Krmin, Gradišče in Tržič, združenje Artisti associati, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica ter goriški Kulturni dom in Kulturni center Lojze Bratuž, ki sta se prvič pridružila projektu.

»V okviru projekta si bomo prizadevali za skupno promocijo naših gledaliških sezon, obenem bomo abonentom omogočili, da nabavijo vstopnice za dogodke ostalih sodelujočih partnerjev po znižani ceni. Nedvomno gre za konkreten korak na poti čezmejnega sodelovanja, ki vodo proti Evropski prestolnici kulture 2025,« poudarja Marco Zanolla, odbornik za kulturo v Gradišču. Poleg njega so se predstavitve projekta udeležili še tržiški občinski odbornik Luca Fasan, goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti, vodja združenja Artisti Associati Walter Mramor in predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec. Na srečanju so napovedali, da bodo pripravili skupno zgibanko s sezonami sodelujočih gledališč in kulturnih ustanov, abonentom bo poleg tega zagotovljen popust pri nakupu vstopnic za dogodke ostalih ustanov. Na predstavitvi so ugotavljali, da bodo s skupno promocijo dosegli več ljudi, po Fasanovih besedah bo sodelovanje pozitivno vplivalo tudi na turizem, saj bo skupna promocija presegla krajevni okviru in dosegla tudi bolj oddaljene kraje izven FJK.

Dolgoročni učinki

»Potencial je ogromen,« ugotavlja goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti, po besedah katerega bo k povečanemu zanimanja za goriški prostor prispevala Evropska prestolnica kulture 2025, sicer bodo pozitivni učinki sodelovanja in skupne promocije vidni tudi v vseh prihodnjih letih. Mramor poudarja, da je sodelovanje med gledališči izrednega pomena, saj se tako njihove sezone lahko prepletajo in dopolnjujejo brez nepotrebnega podvajanja, ki se je v preteklosti rado pojavljalo zlasti med Gorico, Gradiščem in Krminom. Mramor tudi opozarja, da je sodelovanje pomembno tudi za vse zaposlene v gledališkem sektorju, za katere je tudi iz ekonomskega vidika pomembno, da so sezone uspešne in dogodki množično obiskani. Sodelovanje podpira tudi predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec, saj je prepričana, da bo prispevala k dvigu kakovosti in k tudi uspešnejši promociji posameznih dogodkov.