Vse več je dobrih kamišibajev

»Ljudsko petje, ki ga imamo Slovenci tako rekoč v genih, se začne z enim samim solistom, ki se mu potem pridružijo drugi glasovi in se z njim zlijejo v harmonično celoto. Zelo podobno se dogaja s kamišibajem, zato pravzaprav ne preseneča, da se je tako dobro prijel tudi pri nas,« o razmahu japonskega papirnatega gledališča na Slovenskem razmišlja muzikolog Igor Cvetko, sicer tudi lanski in letošnji selektor Slovenskega nacionalnega festivala kamišibaja, ki bo svojo 13. edicijo doživel prihodnji konec tedna pri Svetoivanski cerkvi v Gorici.

Med 5. in 7. septembrom se bo bienalni festival tekmovalnega značaja v mestu mudil drugič zapored in se z dogodki vključil v program Evropske prestolnice kulture. Glavni organizatorji festivala v Gorici so društvo Kamišibaj Slovenije, KC Lojze Bratuž in Skupnost družin Sončnica, ki so program pripravili s pomočjo Dežele FJK, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ZSKP, Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, Mladinskega doma, NŠK in skupine Furje z burje. Pokrovitelja sta občni Gorica in Nova Gorica.

Kot so na včerajšnji predstavitvi pojasnili že omenjeni Cvetko, predsednica društva Kamišibaj Slovenija Jelena Sitar ter Katerina Ferletič, predsednica Skupnosti družin Sončnica in umetniška vodja projekta, je kamišibajkarsko kulturno gibanje med Slovenci, tudi izven meja matične države in zlasti na Goriškem, vse bolj razvito. Produkcija in kakovost kamišibajev zato iz leta v leto naraščata: od aprila do julija si je Cvetko po vsej Sloveniji, v Goricah in Celovcu ogledal kar 131 predstav. Izbral jih je 45, 38 jih bo prihodnji teden na ogled v Gorici.

Odprtje festivala bo v petek, 5. septembra, ob 18.30 z razstavo, ki je bila pred tremi leti na ogled v Črnomlju, kjer je festival gostoval pred Gorico. Na njej bodo prikazali zgodovino kamišibaja na Slovenskem; ob tej priložnosti so dodali panoja, ki opisujeta razvoj kamišibaja na Primorskem in Goriškem. Petkov večer se bo ob 19.30 nadaljeval s kamišibaji, ki so primerni za publiko vseh starosti. V soboto ob 10. uri bodo odprli razstavo ilustracij Dragice Ropret Žumer (dobitnice zlatega kamišibaja 2024), ob 11. in 18. uri se bodo zvrstili kamišibaji za družine. Ob 20. uri se bo začel večerni del s predstavami za odrasle. V nedeljo ob 11. uri bo okrogla miza o kamišibaju in komunikaciji med kulturami, nato bodo predstavili še katalog projekta Zgodbe na papirju. Opoldne bo nagrajevanje: kamišibaje bo ocenjevala komisija, ki jo sestavljajo Nataša Konc Lorenzutti, Ana Zavadlav in Jasmin Kovic. Najboljša predstava bo prejela nagrado zlati kamišibaj 2025, ob tem bodo podelili še nekaj priznanj.