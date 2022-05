Vzpenjača v zaključni fazi, kmalu še dela na območju šotora

Pri gradnji goriške grajske vzpenjače se spet zatika, čeprav se dela kakorkoli nadaljujejo. Težave, ki jih povzročajo pomanjkanje surovin in zamude zaradi koronavirusa, vplivajo tudi na gradnjo vzpenjače na goriški grad, ki je sicer v zaključni fazi.

Pred nekaj tedni so v mesto končno prispele kabine za vzpenjačo, delavci pa še dokončujejo tako gradbeni del kot električno napeljavo. V tehničnem uradu goriške občine poudarjajo, da zamude z dostavo materiala žal pogojujejo tudi to infrastrukturno delo. Odbor za testiranje bdi nad potekom del, ki pa žal nimajo vedno kontinuitete zaradi vsesplošne krize s surovinami, ne nazadnje pa tudi zaradi težav, ki jih še vedno povzroča koronavirus. »Podjetje pa je na gradbišču in nadaljuje z delom,« še dodajajo.

Poleg zaključka gradbenih del se na občini spopadajo tudi z iskanjem upravitelja za vzpenjačo, ki bo obiskovalce peljala od goriškega Travnika do grajskega griča. Izbrano podjetje bo moralo skrbeti za delovanje in vzdrževanje vzpenjače ter za ustrezen nadzor. Občina je marca omogočila prijavo interesa za podjetja, ki bi jih zanimalo večletno upravljanje vzpenjače. Rok za prijavo interesa je bil 8. april, vendar so ugotovili, da prijav ni bilo. Občina bo nadaljevala z iskanjem ustreznega upravitelja, predvidoma z neposrednim stikom s primernimi gospodarskimi subjekti. Zaradi zunanjih dejavnikov, ki močno pogojujejo redno nadaljevanje del, je težko napovedati, kdaj bi bila vzpenjača lahko pripravljena za uporabo.

ZAČENJA SE DRUGI SKLOP DEL

Kot smo že večkrat poročali, na grajskem griču sočasno poteka več obnovitvenih del. Poleg že omenjene vzpenjače so pred nekaj meseci dokončali prenovo obzidja na D’Annunzievem drevoredu, nadaljujejo pa se dela v notranjosti samega gradu in v sosednjem stolpu. Prenova zadeva tudi območje nekdanjega lokala Bastione fiorito in grajskega šotora ob goriškem gradu. Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel izvedbeni načrt za drugi sklop del, s katerimi bodo uresničili prekvalifikacijo tega dela grajskega naselja. Prvi sklop del, v katerem so izvedli v glavnem pripravljalna dela, so izpeljali lansko leto. Po načrtu, ki ga je pripravil goriški arhitekt Luigi Di Dato, bodo v tej fazi namestili novo tlakovanje (tipa Levocell-Levofloor), ki bo pripomoglo tudi k boljšemu odvodnjavanju meteornih voda. Dotrajana svetila bodo nadomestili: nova razsvetljava bo seveda tudi estetsko primerna kraju. Kjer bo potrebno, bodo tudi dokončali obnovo dotrajanih delov obzidja in postavili varnostne ograje. Dela, ki jih je odobril deželni zavod za spomeniško varstvo, naj bi se začela poleti oz. najkasneje jeseni.