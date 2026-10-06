Z barvilom bodo iskali vzrok smradu

Vzrok neprijetnih vonjav, na katerega že več mesecev opozarjajo prebivalci in obiskovalci parka v dolini Korna v Gorici, bodo iskali s tehničnimi pregledi kanalizacije in struge. Podjetje Irisacqua jih bo začelo v sredo, 7. oktobra, predvidoma pa bodo trajali do petka, 16. oktobra. Ugotovitve bodo podlaga za odpravo težave.

Preverili bodo, ali odpadne vode uhajajo v okolje. V kanalizacijo v bližini mejnega prehoda v Škabrijelovi ulici bodo vnesli posebno sledilno barvilo, s katerim bodo ugotavljali morebitno puščanje zbirnega kanala pod strugo Korna. Če bo potok spremenil barvo, zato ni razloga za preplah: uporabljena snov je namenjena tovrstnim preizkusom, ni strupena in je neškodljiva za rastline in živali, pojasnjujejo na občini.

Podjetje Irisacqua bo sodelovalo s podjetjem Risanamento Fognature iz kraja Salgareda pri Trevisu. S kamero bodo pregledali odvodne kanale razbremenilnikov, najprej na približno dva kilometra dolgem pokritem odseku potoka med mejnim prehodom med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico in parkom. Preverili bodo tudi nove kanalizacijske priključke in jaške ter iskali morebitne izpuste, ki jih ob sanaciji niso prestregli.

Goriški župan Rodolfo Ziberna poudarja, da občina problem smradu v parku spremlja že od začetka. Po njegovih besedah gre za tehnično vprašanje, ki ga želi občinska uprava razjasniti, saj je tak zaplet po tako obsežnem posegu, kakršna sta bila sanacija Korna in ureditev parka, nesprejemljiv.

Glavni cilj sanacije Korna je bil zaščititi Gorico pred poplavami. Zgradili so 1743 metrov dolg razbremenilni cevovod z notranjim premerom dveh metrov, prvih 180 metrov poteka po Sloveniji. Odpadne vode, ki so se izlivale v pokriti del potoka na italijanski strani, so preusmerili v kanalizacijo. V obstoječe omrežje in razbremenilnike pa so posegali le izjemoma. Občinski odbornik za okolje Francesco Del Sordi zagotavlja, da so ob prvih opozorilih vključili pristojne občinske službe in upravljavca kanalizacije. Zaradi zahtevnosti razmer so preiskavam namenili najvišjo prednost. Ale