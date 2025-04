Z Dežele FJK 1,2 milijona evrov za goriško kulturo

Dežela Furlanija - Julijska krajina je potrdila lestvice za porazdelitev finančnih prispevkov med najrazličnejšimi kulturnimi ustanovami. »V nekdanji goriški pokrajini bo skupno na voljo 1,2 milijona evrov,« pojasnjuje deželni svetnik Diego Bernardis, ki poudarja, da odbor predsednika Massimiliana Fedrige z omenjenimi sredstvi zagotavlja prepotrebno podporo kulturnim in glasbenim dogodkom, širjenju filmske in gledališke kulture.

Bernardis razlaga, da bo 35.000 evrov šlo za organizacijo 44. violinskega tekmovanja Lipizer, ki ga organizira kulturno društvo Rodolfo Lipizer. Isto vsoto bodo imeli na razpolago društvo Dramsam za svoj niz koncertov srednjeveške glasbe, mednarodni zborovski natečaj Seghizzi in združenje Arte e Musica iz Tržiča. »Gre za pomembno pomoč za organizacijo dogodkov z mednarodnim pridihom, ki prikličejo publiko in nastopajoče iz cele Evrope,« poudarja Bernardis. Po 35.000 evrov bodo prejeli tudi v kitarskem centru Mauro Giuliani za svoj mednarodni festival Mercatali, goriški Kulturni dom za festival Komigo in za niz otroških gledaliških predstav Komigo Baby, združenje Terzo teatro za festival amaterskih gledaliških skupin goriškega gradu in Občina Gradišče za umetniški projekt ARS.

Tudi čezmejni projekti

»Letošnje leto je za goriški prostor posebno pomembno zaradi Evropske prestolnice kulture 2025, tako da bo deset čezmejnih projektov skupno prejelo 287.500 evrov. Društvo Terzo teatro bo pripovedovalo zgodbo o Soči, društvo Young For Fun bo poskrbelo za niz Voci di un confine, Občina Štarancan pa za projekt za spodbujanje participacije. Društvo Dramsam bo organiziralo glasbeno rezidenco, združenje Kulturhaus Görz pa poletno jezikovno šolo. V Tržiču bo na sporedu niz LIMEX - Live Music Experiences, ustanova School of Peace FVG bo izpeljala izobraževalni projekt. Društvo za negovanje ljudskih tradicij iz Podturna se bo posvetilo raziskovanju krajevne zgodovine, društvo Musica Viva bo priredilo glasbeni niz, tržiški kulturni konzorcij pa bo izvedel projekt Gente di Piazza Grande,« našteva Bernardis, po katerem bo prispevka deležno tudi spodbujanje filmske kulture. 40.000 evrov bo šlo Kinoateljeju za Cross Border Film Festival - Poklon viziji in 30.000 evrov goriškemu društvu Young For Fun za organizacijo mladinskega filmskega tekmovanja. Združenje Bucanevis iz Tržiča bo prejelo 7000 evrov za projekt Times In-Between. Skupno 233.200 evrov bo namenjenih kulturnemu dialogu. Občina Ronke bo prejela 30.000 evrov za festival Librinfesta, društvi Invicti lupi 30.000 evrov za festival Romans Langobardorum, društvo Cooperazione allo sviluppo iz Gorice 30.000 za festival Rethinkable, društvo Arte Musica 30.000 evrov za niz Rock History 80’s, združenje Clape iz Tržiča 30.000 evrov za projekt Civilità e valori, Občina Krmin 30.000 evrov za niz Mondo fuori, društvo Culturaglobale 30.000 evrov za krminski festival Dialoghi in goriški center Studim 23.200 evrov za festival Librilliamo. Društvo Scienza Under 18 si je zagotovilo 30.000 evrov za svoj festival znanosti, Občina Štarancan pa 29.775 evrov za niz DiverSimili.

Vizualni umetnosti bo šlo skupno 149.650 evrov, ki si jih bodo med sabo porazdelila društva Ponti d’Europa, Macross, Quialtrove in Quarantasettezeroquattro. 7000 evrov bo šlo društvu Stadt iz Tržiča za projekt na področju fotografije, 35.000 evrov pa Kulturnemu centru Lojze Bratuž za projekt GO! Borderless Orchestra.

Deželni svetnik Diego Bernardis poudarja, da bodo s prispevki spodbudili tudi delovanje krajevnih društev, ki prispevajo k poživitvi krajevne kulturne scene in gradijo mostove med generacijami. Skupno 32.000 evrov bo tako šlo za projekte, ki so jih predlagali Fil(m)armonica iz Moša (glasbeni festival), Amîs da Mont Quarine iz Krmina (Fieste de Viarte), društvo Briški grič iz Števerjana (Brezmejne melodije), Nuovo Corso iz Tržiča (Jazz in Progress), gledališka skupina La Fa Bù iz Štarancana (Gledališče spomina).