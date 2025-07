Z digitalizacijo nad vodne izgube

Podjetje Irisacqua je lansko poslovno leto zaključilo z dobičkom 1,9 milijona evrov. Skupščina podjetja je pred nekaj dnevi soglasno odobrila obračun lanskega poslovanja, med katerim so posebno pozornost namenili vrsti obnovitvenih del v raznih krajih nekdanje goriške pokrajine.

Še posebno pozornost so namenili ukrepom za omejitev vodnih izgub, saj v času podnebnih sprememb postaja vsaka kapljica vode izredno pomembna, kar še zlasti velja za sušna obdobja, ki so vse daljša in pogosta. Podjetje Irisaqua skupaj z ostalimi šestimi vodovodnimi podjetji iz Furlanije - Julijske krajine sodeluje pri projektu Smart Water Menagement, ki predvideva digitalizacijo upravljanja oskrbe s pitno vodo. Projekt je skupno vreden 48 milijonov evrov, podjetje Irisacqua bo poskrbelo za izvedbo naložb, skupno vrednih 3,8 milijona evrov. V okviru projekta nameščajo naprave za merjenje količine vode, ki se pretaka po vodovodnih ceveh, kar omogoča takojšnje evidentiranje morebitnih vodnih izgub. Med lanskim letom so na podlagi podatkov, ki so jih zbirali z novim digitaliziranim sistemom, poskrbeli za 252 popravil (122 jih je bilo na vodovodnem omrežju in 130 na priključkih za gospodinjstva). Sistem je omogočil, da so se vodne izgube znižale s 39,56 odstotka na 34,50 odstotka.

Skupščina je poleg obračuna za lansko leto potrdila tudi nov finančni načrt, ki predvideva najem novih posojil, skupno vrednih 117,5 milijona evrov, s katerimi bodo krili dosedanjo zadolžitev in obenem imeli sredstva za nove naložbe v skupni vrednosti 83 milijonov evrov, ki jih načrtujejo do leta 2029. Direktorica podjetja Giulia Martellos poudarja, da so pridobljena finančna sredstva dokaz resnega dela, ki zagotavlja visoko raven storitev.

V teku tudi sanacija kanala

Podjetje Irisacqua ravnokar namešča novo osrednjo vodovodno cev v tržiški občini, v kar bo skupno vloženih šest milijonov evrov. Nova cev bo široka šestdeset centimetrov in bo zagotovila povezavo z vodovodom, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo Trstu. Dela izvaja podjetje Adriacos. V Tržiču je v teku tudi sanacija kanala San Giusto, ki je v zaključni fazi, sicer je vredna 4,43 milijona evrov.

Podjetje Irisacqua nadaljuje z raznimi obnovitvenimi deli tudi v občinah na desnem bregu Soče. V Krminu in Borganu bodo zaprli dve dotrajani čistilni napravi, nakar bodo črne vode iz krminske občine speljali po kanalizacijskih ceveh mimo Mariana do Gradišča, kjer obnavljajo tamkajšnjo čistilno napravo. Naložba je skupno vredna 9,9 milijona evrov, 2,4 milijona evrov so pridobili iz sklada za okrevanje in odpornost. Dela so se začela februarja lani, vendar so jih zatem prekinili, ker so med izkopi zemljine naleteli na sledi živega srebra. Njegova prisotnost je zahtevala spremembo načrta, tako da so dela ponovno stekla marca.

V Gradežu se je že lani zaključil prvi sklop obnovitvenih del na kanalizacijskem omrežju. Pred časom so namestili tudi nove črpalke, ki pa niso prestale tehničnega preverjanja, zato bo moral izvajalec del namestiti nove. Dela so potrebna tudi za preprečitev poplavljanja mestnega središča v primeru visokih plimovanj.

V teku je tudi prenova čistilne naprave v Štarancanu, za kar imajo prispevek še iz kohezijskega sklada 2007/2013. Dela so se v prejšnjih letih nekoliko zavlekla, lani pa so potekala s pospeškom, tako da naj bi se zaključila do konca letošnjega leta. Naložba je vredna pet milijonov evrov.

Lani za 12 milijonov naložb

Med lanskim letom se je nabralo za dvanajst milijonov evrov naložb, od leta 2006 so se lotili izvajanja raznih projektov v skupni vrednosti 236 milijonov evrov, sicer so že izvedena dela skupno vredna 150 milijonov evrov. Podjetje Irisacqua se je lani ne nazadnje lotilo zamenjave 24.000 dotrajanih vodnih števcev. Dela so se začela decembra in bodo trajala štiri leta.