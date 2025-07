»Z dobro organizacijo se vse da«

»Sem kar aktivna,« o sebi pove odličnjakinja Anisja Volčič, ki je maturo na turistični smeri goriškega zavoda Žige Zoisa zaključila s stotico. Mlada Vrhovka poje pri domačem zboru Biseri, ki deluje pod okriljem društva Danica. Obenem je odbornica taistega društva in tudi tabornikov rodu Modrega vala. Igra violino pri SCGV Emil Komel in odbojko pri Mavrici v Štandrežu. Na vprašanje, kako ji je uspelo vse omenjene dejavnosti uskladiti z učenjem in pripravo na državni izpit, je zlata maturantka odvrnila, da se »z dobro organizacijo vse da«.

Po odlično opravljeni maturi si je Anisja Volčič nekoliko odpočila doma, privoščila si je tudi kopanje v Sesljanu. Pravo potovanje pa načrtuje avgusta, ko bo s prijateljico obiskala Španijo in Francijo. »Ravno danes sva s prijateljico načrtovali počitnice,« nam razkrije odličnjakinja. Na potovanje se bosta odpravili z Interrailom, med drugim si bosta ogledali Pariz in Barcelono. Po končanem poletju pa Anisjo čaka študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer se bo posvetila slovenistiki in geografiji.

Na splošno je nekdanja dijakinja s pripravo, ki jo je pridobila na zavodu Zois, zadovoljna. V petih letih je najbolj vzljubila zgodovino, zgodovino umetnosti in slovenščino, kateri se bo od oktobra dalje posvetila s še večjo vnemo. Ko se ne uči ali se ne ukvarja s svojimi številnimi konjički, rada bere in gleda filme, obožuje pa tudi hribe in sprehode. Vedno pa najde tudi čas za prijatelje in prijateljice.