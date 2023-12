Z dostopnostjo je treba pohiteti

Občina Gorica bo sodelovala pri poskusni uporabi novega računalniškega programa za premoščanje arhitektonskih ovir PEBA, ki sta ga zasnovali tržaška in videmska univerza s podporo deželnega središča za informiranje o arhitektonskih pregradah Criba FVG. Program so včeraj predstavili na goriški občini; z računalniškim kartiranjem Gorice, ki ga ta omogoča, bodo na občini lažje preverili stopnjo dostopnosti goriških ulic in trgov za invalidne osebe in ugotovili, kaj je treba najprej postoriti.

Gorica sicer na področju odprave arhitektonskih ovir precej zamuja. Tudi v vidiku EPK 2025 bi morali poskrbeti za večjo dostopnost v mestu, so še lani opozarjali člani združenj, kot sta goriško društvo slepih in slabovidnih UICI in zveza za premoščanje invalidnosti FISH. Na goriški občini so takrat pojasnili, da gre težave reševati postopno, saj ni dovolj denarja za vse. Težave, na katere so opozarjali predstavniki združenj, so zadevale več slabo asfaltiranih in za vozičke neprehodnih cest, pa tudi semaforje, talne označbe ter druge pomanjkljivosti pri pripomočkih za mobilnost in orientacijo slepih in slabovidnih.

Velik korak naprej v smeri priprave načrta PEBA je včerajšnje srečanje na goriški občini, kjer so predstavili novi računalniški program, s pomočjo katerega bo Gorica s časom postala invalidom prijaznejša. Iz računalniškega zemljevida bo sproti razvidno, katere arhitektonske ovire je treba na podlagi državnih predpisov o dostopnosti odpraviti, kje so dela za njihovo odpravo še v teku in katere ovire so premostili. Vsakdo bo lahko napredkom sledil na spletnem portalu Eagle.fvg, ki je vsem odprt.

V zadnjem letu je sicer prišlo še do nekaterih drugih premikov v smeri večje dostopnosti. Ker se morajo javne ustanove pri vseh obnovitvenih delih držati predpisov tudi na tem področju, je goriško mestno središče iz vidika klančin kolikor toliko urejeno, drugače pa velja za obrobje mesta, kjer so razmere slabše. K izboljšanju dostopnosti za invalidne osebe je pripomoglo tudi asfaltiranje, ki so ga izvedli na nekaterih območjih, kot na primer v Ulici Catterinijev in na območju Travnika. Tudi kar se tiče talnih oznak je Občina opravila dobro delo, meni predsednik goriškega društva UICI Nicola Finocchiaro.