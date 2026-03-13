V Bazovici čezmejni 15. Kokoš Trail

V nedeljo bo na sporedu že tradicionalni marčevski gorski tek Kokoš Trail 2025. Letošnja izvedba bo petnajsta. »Prvo izvedbo smo bolj za šalo kot zares organizirali leta 2012. Nismo vedeli, kaj nas vsega časa. Želeli smo si nekaj drugačnega, nekaj česar na Tržaškem in v okolici še nimamo. Gorski tek v zaključku zime, kar je precej neobičajno. In formula je očitno bila uspešna,« je dejal Stefano Bevilacqua, ki pomaga organizatorjem pri trasiranju proge.

Letošnji gorski tek bo kot že običajno startal v športnem centru Zarje v Bazovici. Startni strel bo odjeknil ob 10. uri, ko se bodo tekači ter tekačice podali na 16, 10 in netekmovalni družinski 8-kilometrski tek. Kdor bo tekmoval na 16-kilometrskem teku, bo moral premagati tudi približno 600 višincev. Na desetkilometrskem teku bo višincev okrog 400. Na netekmovalnem osemkilometrskem teku pa 200. Kokoš Trail bo tudi letos čezmejni, saj bo na svoji trasi prekoračil mejo pri mejnem prehodu pri Lipici ter na Velikem Gradišču nad Gročano. »Pravzaprav delček trase bo za tekače skrivnosten vse do zadnjega. Kokoš Trail je namreč vsako leto drugačen. Taka je namreč naša filozofija,» je še dodal Bevilacqua. Organizatorji so se letos približali tudi hišnim ljubljenčkom. Za tekače s psi so pripravili deset in petnajst kilometrsko progo. Organizator vseh tekmovanj je športno društvo Evinrude, pod pokroviteljstvom Občine Trst in Občine Dolina. Letošnji Kokoš Trail bo veljal tudi kot ena izmed etap Primorskih gorskih tekov. Do sinoči se je na 16 in 10-kilometrski tek vpisalo okrog 450 tekačev. Vse informacije dobite na spletni strani euromarathon.it. Startne številke bodo lahko tekači v športnem centru Zarje dvignili že jutri od 11. do 18. ure.