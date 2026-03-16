Z ljubeznijo počastili Prešerna in Kosovela

V znamenju ustvarjalnosti mladih in zborovskega petja so v petek v domu Andreja Budala v Štandrežu počastili slovenski kulturni praznik. Prireditev z naslovom Mi smo tu ... z ljubeznijo so posvetili tako utemeljitelju slovenske poezije Francetu Prešernu in hkrati tudi Srečku Kosovelu, pesniku Krasa, ki je umrl pred natanko sto leti, ko je bil star samo dvaindvajset let.

Uvodoma je navzoče nagovorila Nataša Paulin, predsednica domačega kulturnega društva Oton Župančič, zatem so mladi domačini poskrbeli za recital pesmi, ki so jih napisali Vinko Möderndorfer, Saša Vegri, Barbara Gregorič Gorenc, Charles Baudelaire, Tone Pavček in Kosovel. Nastop so sklenili z verzi goriške pesnice Ljubke Šorli:»Ko bo svet pregnetla misel zdrava in ljubezen stala bo najvišje, vzklili bodo mir svoboda in sprava.« V recitalu so nastopili Marina Vascotto, Evelyn Sirotti, Michelle Pfeiffer, Marta Komic, Tadej Makuc, Jari Radetič, Eva in Jana Marsič, za glasbeno popestritev so poskrbeli Christopher Pfeifer, Ivan Mucci in Alen Peric. Mladostniki so kulturni večer soustvarili skupaj s Tanjo Gaeta, pri pripravah za recital so sodelovali tudi Luca Macuz, Niko Benetti, Mila in Gabriel Benedetti, Mitja Butkovič in Matej Marsič.

Sledilo je predvajanje kratkega filma Povodni mož, ki je nastal leta 2021 ob slovenskem kulturnem prazniku po motivih istoimenske Prešernove balade. Zamisel za projekt se je rodila v društvu Oton Župančič v okviru pobude Zveze slovenskih kulturnih društev Slovenska kultura je...;nekateri izmed nastopajočih v kratkem filmu so v petek oblikovali recital, seveda po petih letih precej višji in večji. Ustvarjalni podvig iz leta 2021, brez vsakršnega budgeta in z zelo skromno tehnologijo, je združil tehnično iznajdljivost, otroško igrivost in neustavljivo željo, da kljub omejitvam obeležimo slovenski kulturni praznik. Film je bil namreč posnet v času najstrožjih covidnih ukrepov, skoraj proti zakonu, ko bi se otroci in mladi ne smeli srečevati v živo. Prav zato je postal simbol vztrajnosti in potrebe po kulturi, ki najde pot tudi v najtežjih razmerah. Za nastanek filma še zlasti nosi zasluge Marino Marsič, ki mu je v petek Nataša Paulin namenila poseben pozdrav tudi kot goriškemu predsedniku SKGZ.

Zbor širi svoje vrste

Petkova prireditev se je zaključila z nastopom mešanega pevskega zbora Oton Župančič. Pevci in pevke so pod vodstvom Michele De Castro ubrano zapeli pesmi Kambrca, Regiment po cesti gre v priredbi Hilarija Lavrenčiča in Dajte, dajte. Ob zaključku prireditve je v domu Andreja Budala slovenska pesem še odmevala po zaslugi harmonikarja Štefana Nanuta, petju so se pridružili tudi nekateri člani in članice mladinskega odseka Pičulati, ki jih ostali pevci in pevke vztrajno prepričujejo, naj se vključijo v zbor. Nekateri so vabilo že sprejeli, tako da jih že čakajo na prihodnjih vajah.

Kulturno društvo Oton Župančič je dogodek izpeljalo v sodelovanju z goriškim Kulturnim domom, kulturno zadrugo Maja in Zvezo slovenskih kulturnih društev.