Z narodnimi nošami do odkrivanja korenin

V Štandrežu so v nedeljo predstavili rezultate večmesečne raziskave o štandreških narodnih nošah, ki jo je izvedla mladinska skupina Prosvetnega društva Štandrež. Za prikaz narodnih noš so mladi poskrbeli že med dopoldansko prireditvijo pred vaško cerkvijo, uradna predstavitev pa je potekala popoldne v župnijskem domu. V obeh primerih se je sedmerica mladih oblekla v noše »pranon in pranonotov«, kar je med domačini vzbudilo veliko zanimanja. Društvo je izdalo tudi zgibanko, na kateri so orisali projekt ter opisali žensko in moško obleko, ki so jo nosili pred sto in več leti. Za žensko obleko je bilo denimo potrebnih pet metrov svilenega tafta (barve, ki se prelivajo s črno) in 1 meter nizkih čipk, ki so jih uporabili za ovratnik in zapestja. K obleki so spadali še črn predpasnik, spodnje krilo, bela ruta, bele nogavice in črni čevlji. Moška obleka je bila precej preprosta: črne hlače, jopič in telovnik, bela srajca, črn klobuk in črni čevlji.

Na popoldanski prireditvi v župnijskem domu se je zbralo veliko ljudi, seveda ob upoštevanju protivirusnih predpisov. Navzoče je pozdravil predsednik Prosvetnega društva Štandrež David Vizintin, nakar je svoj pozdrav in čestitke pobudnikom projekta izrekla predsednica ZSKP Franka Padovan.

Glavno besedo pri predstavitvi noše sta imela odgovoren za društveno mladinsko skupino Pietro Grauner in tehnična pomočnica pri projektu, Carlotta Nanut, ki je tudi pripravila tehnični opis v zgibanki. Nanutova je obrazložila, da proučevanje oblačilne kulture nekega prostora ne pomeni zgolj identificiranje posameznih oblačilnih oblik. Raziskava se dotika več slojev doživetega: od odmevov zgodovinskih prepletanj na širšem območju pa do najintimnejših doživetij posameznikov in njihovih zgodb, srečnih trenutkov in medsebojnih vezi. Grauner je izrazil zadovoljstvo nad končnim izdelkom in napovedal, da se bo projekt v prihodnjih letih nadaljeval. Za pomoč se je zahvalil ženam iz sosednje Vrtojbe, kraju, ki je poznal podobne noše, kot tudi štandreški župniji in vsem, ki so na različne načine pomagali pri zanimivi pobudi. Skupino mladih, ki je sodelovala v projektu, sestavljajo Pietro Grauner, Lorenzo Marussi, Nicola Grauner, Simon Florenin, Daniel Braini in Alberto Medeot.