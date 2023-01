Z novim termalnim kompleksom ciljajo na daljšo sezono

Predvidoma do začetka letošnjega poletja naj bi se zaključil prvi sklop del za obnovo in razširitev gradeškega termalnega kompleksa, s katerim ciljajo na ponudbo, primerno skozi celo leto.

Tako je bilo slišati na včerajšnjem srečanju na sedežu gradeške občine, kjer so o projektu za prenovo termalnega kompleksa spregovorili deželni odbornik za turizem Sergio Emidio Bini, gradeški župan Claudio Kovatsch, predsednik podjetja Git (Grado impianti turistici) Roberto Marin in direktor agencije Promoturismo FVGAntonio Bravo.

Poleg del za prenovo obstoječega objekta, v katera so vložili pet milijonov evrov, se istočasno nadaljuje postopek za izgradnjo nove stavbe, kjer bosta na voljo zdravilišče in vodni park. Naložba bo v tem primeru vredna 17,5 milijona evrov. Prizadevajo si, da bodo v teku leta imenovali izvajalca del in tako zagnali gradbišče čim hitreje. Izvajanju projekta sledi deželni zavod PromoTurismoFVG. Načrt je pripravilo podjetje Studio Apostoli iz okolice Verone. Septembra lani je deželna vlada med drugim sprejela sklep, s katerim so dopolnili sporazume za infrastrukturna dela med vsemi akterji, ki so soudeleženi pri obširnem projektu. To so Dežela FJK, Občna Gradež in zavod PromoTurismo FVG. Razširitev termalnega kompleksa so namreč dalj časa omejevale birokratske ovire.

Bazen za družine in plavalce

V stavbi obstoječih term bosta obiskovalcem predvidoma na voljo restavracija in welness središče. Objekt bo popolnoma prenovljen, opremili ga bodo tudi z novo klimatizacijsko napravo, ki bo omogočila, da bodo terme uporabljali čez celo leto. Obstoječe poslopje bo po novem opremljeno s številnimi šipami; obiskovalci bodo imeli na voljo več vrst savn, rimsko kopel, sobe za sproščanje, okrepčevalnico in razne druge prenovljene prostore.

Sedanje terme bodo z novim objektom povezane preko pokritega prehoda, ki bo od atrija (kjer bodo blagajne) vodil do novih bazenov, tako pokritih kot na odprtem, in do bližnjih prostorov. Bazeni bodo primerni tako za družine z otroki kot za športne plavalce. Nekateri bodo vsebovali slano, drugi pa pitno vodo. Skupno bo na voljo več kot 1300 kv. m. bazenov, sprejemali pa bodo lahko več kot 430 uporabnikov istočasno. Ob termalnem kompleksu bo Občina Gradež tudi uredila primerno parkirišče, za kar je pred kratkim sklenila posojilo, vredno tri milijone evrov.