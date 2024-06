Z novimi partnerstvi do vloge spodbujevalca mestnega razvoja

Festival za nagrado za najboljši scenarij Sergio Amidei po zaslugi novih partnerstev vse bolj krepi svojo vlogo spodbujevalca mestnega razvoja.

Med včerajšnjo predstavitvijo letošnje, že 43. izvedbe, so se spomnili leta 1981, ko so na gradu predvajali prvih dvaindvajset filmov. Predsednik združenja Sergio Amidei, Francesco Donolato, je ugotavljal, da se je iz zamisli izpred štiridesetih letih razvilo marsikaj resnično konkretnega. Med drugim je opozoril, da je predstavitev letošnje izvedbe potekala v pokrajinski mediateki Uga Casiraghija, ob kateri ima svoje prostore smer Dams videmske univerze, medtem ko je nad njo kinodvorana Kinemax. Na Dvoru Darka Bratine je sedež Kinoateljeja, sicer se v Hiši filma še vedno srečujejo najrazličnejši navdušenci sedme umetnosti, ki s svojimi združenji in ustanovami prispevajo h kulturnemu razvoju mesta. Za Gorico sta tudi iz gospodarskega vidika pomembni razni filmi, nanizanke in nadaljevanke, ki so jih v zadnjih letih posneli v mestu.

Donolato je ob ugotovitvi, da ima festival za nagrado Sergio Amidei še vedno pomembno vlogo pri tkanju vezi med filmskimi navdušenci, poudaril, da bo tudi letošnja izvedba na zelo visokem nivoju. Letošnji festival bo potekal med 11. in 17. julijem. Večerne projekcije bodo na sporedu na Travniku, kjer bodo predvajali filme Anatomija padca (scenarij Justine Triet in Arthur Harari), The Teachers’ Room (scenarij Johannes Duncker in Ilker Çatak), Interesno območje (scenarij Jonathan Glazer in Martin Amis), Sto nedelj (scenarij Antonio Albanese in Piero Guerrera), C’è ancora domani (scenarij Furio Andreotti, Giulia Calenda in Paola Cortellesi), Palazzina Laf (scenarij Maurizio Braucci in Michele Riondino), E la festa continua (scenarij Robert Guédiguian in Serge Valletti), Cattiverie a domicilio (scenarij Jonny Sweet) in The Old Oak (scenarij Paul Laverty).

Izmenjava mladih žirantov

Združenje Sergio Amidei pri organizaciji festivala že leta sodeluje z raznimi partnerji in ustanovami. Letos so v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025 sodelovanje razširili na prestižni filmski festival Giffoni, ki vsako leto poteka v kraju Giffoni Valle Piana v Kampanji.

»Vsodelovanju s festivalom Giffoni bomo izpeljali niz izmenjav za mlade. 28 mladih žirantov s festivala Giffoni bo prišlo v Gorico, od koder se bodo podali na spoznavanje vseh okoliških krajev. Med drugim sta predvidena tudi izleta v Pasonilijevo Casarso in v Ljubljano. Poleg tega smo skupaj s filmsko šolo Crossborder, Kinoateljejem in Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje določili petnajst fantov in deklet, ki se bodo odpravili na festival Giffoni, kjer bodo vključeni v dve žiriji. Na festivalu Giffoni bodo imeli priložnost, da povejo, katere so značilnosti goriškega prostora in kako bo prihodnje leto med Gorico in Novo Gorica potekala Evropska prestolnica kulture 2025,«je razložila Eleonora De Majo, ki skrbi za projekt BorGo Cinema. Poleg tega je napovedala, da želijo prihodnje leto sodelovanje s festivalom Giffoni še okrepiti.

Na festivalu Sergio Amidei bo potekala tudi retrospektiva Agorà, s katero v sodelovanju s Kinoateljejem vzpostavljajo dialog med italijansko in slovensko neodvisno filmsko sceno. Tretja izdaja bo v dialog postavila dela dveh avtorjev, Paola Strippolija s celovečercem Piove (2022) in Ester Ivakić z dvema kratkima filmoma, Srdohrd (2016) in Assunta (2018). Steven Stergar se bo z avtorjema srečal v četrtek, 11. julija, ob 14. uri v Kinemaxu.

Na predstavitvi so povezovalno vlogo festivala Amidei pohvalili še deželni odbornik za kulturo Mario Anzil, goriški župan Rodolfo Ziberna, predsednik Trgovinske zbornice za Goriško in Tržaško Antonio Paoletti, predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin in Ezio Benedetti iz Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje.

Devetakov napovednik

Direktor festivala za nagrado Sergio Amidei, Beppe Longo, je na začetku predstavitve napovedal, da bodo prihodnje leto večerne projekcije spet potekale v parku vile Coronini, na koncu pa so predvajali napovednik letošnje izvedbe, ki je sad ustvarjalnosti Marca Devetaka.