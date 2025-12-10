Meje zadetek v polno, dežela cilja na 100.000 obiskovalcev

Obsežna razstava Meje od Gauguina do Hopperja v Vili Manin se je v komaj 53 dneh povzpela med najbolj obiskane kulturne dogodke v Furlaniji - Julijski krajini. Od odprtja 11. oktobra do 8. decembra si jo je ogledalo že 32.917 obiskovalcev, kar organizatorji opisujejo kot izjemen začetek in jasen znak, da je razstava zadetek v polno. Podatke je na včerajšnjem srečanju z novinarji predstavil podpredsednik Dežele FJK Mario Anzil, ki je pristojen tudi za kulturo.

Povedal je, da je razstavo, na kateri je na ogled okrog 130 del najpomembnejših umetnikov 19. in 20. stoletja, ki raziskujejo meje, tako fizičnega in notranjega sveta kot simbolnega in duhovnega, oktobra obiskalo 10.310 ljudi, novembra se je število obiskovalcev povzpelo na 17.702, v prvih osmih dneh decembra pa so registrirali že 4905 obiskovalcev. Anzil je številke označil za izjemno pozitivne, v isti sapi pa je tudi poudaril, da obiskovalci prihajajo iz vse Italije. Mnogi so bili po njegovih besedah presenečeni na koncentracijo izjemnih umetnin na enem samem mestu. Za razstavo vlado veliko zanimanje tudi v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji. Gostje iz teh držav zaenkrat držijo primat med tujimi obiskovalci, je bilo slišati na včerajšnjem srečanju, na katerem je Anzil z veseljem tudi dejal, da po zaslugi razstave več prometa beležijo tudi gostinci v okolici Vile Manin. »Razstava za številne obiskovalce predstavlja tudi priložnost za odkrivanje Furlanije - Julijske krajine,« je sklenil podpredsednik deželne vlade.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.