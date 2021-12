Z vozičkom čez tračnice ...

Kritične točke, vendar tudi načrtovane rešitve. Vprašanje dostopnosti tržiške železniške postaje za uporabnike vozičkov je bilo osrednja tema včerajšnjega srečanja, kateremu je prisostvovala tržiška županja Anna Cisint, deželni predsednik zveze za premostitev invalidnosti Giampiero Licinio ter deželni predstavniki podjetja RFI. Na licu mesta, na tržiški železniški postaji, je beseda tekla o ovirah, s katerimi se srečujejo uporabniki vozičkov, naj bodo to invalidi, gibalno ovirane osebe ali mame z majhnimi otroki.

Problem tiči predvsem na dostopu do drugega perona, saj so dela za namestitev dveh dvigal ustavljena že od lanske pomladi. Na prvem peronu, kjer gredo mimo vlaki v smeri Benetk in Vidma, so se dela zaključila, še vedno pa pričakujejo zaključek prilagoditve drugega perona. Tu bodo namreč v skladu z zakonom dvignili peron za 55 centimetrov, kar bo olajšalo dostop do vlaka za uporabnike vozička. Kot rečeno, trenutno so dela za namestitev dvigala ustavljena: kdor želi z vozičkom priti na drugi peron, mora vsaj 12 ur pred odhodom obvestiti pristojni urad in rezervirati termin.

»V Tržiču se stvari premikajo nekoliko hitreje, ker gredo skozi postajo hitri vlaki in na splošno vsi vlaki, ki so namenjeni v Milan, Rim itd. Goriška železniška postaja je s tega vidika nekoliko bolj nazaj. Tu recimo ni dvigala, ki bi uporabnika vozička lahko pripeljalo na drugi peron. Potnik, ki mora na drugi peron, mora o tem obvestiti urad predhodno, da bo poskrbljeno za pomoč, saj mora prečkati tračnice. V vidiku pomembnega dogodka, kot je Evropska prestolnica kulture, pa bi bilo primerno, da bi se postajo moderniziralo. Ob dvigalu bi bilo treba dvigniti peron, saj so novi vlaki drugače nedostopni za uporabnike vozičkov. Kar je meni znano, naj bi to bilo v načrtu,« pravi Licinio. Tudi pri načrtovanju obnove postaje in trga pred postajo, ki se je deloma že začela, je zveza za premostitev invalidnosti imela besedo. »Potrjeno mi je bilo, da je na centralni ravni, v Rimu, tudi naša zveza lahko prispevala svoje mnenje k načrtu. Na krajevni ravni pa lahko vedno opozarjamo na pomanjkljivosti,« zaključuje Giampiero Licinio.