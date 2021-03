Z vrtinami se začenja gradnja veznega loka

Z vrtinami ob železniški progi pri štandreškem podvozu se dejansko začenja gradnja veznega loka, ki bo družbi SDAG zagotovil kakovostni preskok pri pretovoru blaga. Vrtine so začeli vrtati pred približno desetimi dnevi, in sicer ob železniškem mostu, pod katerim je speljana cesta, ki povezuje središče Štandreža s krožiščem nad avtocesta.»Z vrtinami preverjajo sestavo tal, kar je potrebno za začetek gradnje povezovalnega loka,« pojasnjuje izvršni direktor družbe SDAG Giuliano Grendene. Povezovalni lok bodo zgradili na travniku, ki ga pred železniškim podvozom opazimo na desni strani Ulice Tabai, če se po njej peljemo s krožišča proti središču Štandreža.

Gradbena dela bodo skupno trajala štirideset mesecev; formalno so se začela septembra lanskega leta. Takrat se je družba SDAG dogovorila z železniško družbo Rete Ferroviaria Italiana, da bo poskrbela za elektrifikacijo treh od petih tirov ob logistični ploščadi ob nekdanjem mejnem prehodu med Štandrežem in Vrtojbo. Poleg tega se je družba SDAG obvezala, da bo premaknila vhod ploščadi za kakih sto petdeset metrov, kar bo omogočilo natovarjanje in raztovarjanje daljših vlakov. »Ob tem, da bomo elektrificirali tri tire, smo se obvezali, da bomo enega podaljšali,« pravi Grendene in pojasnjuje, da bodo za elektrifikacijo tirov in za podaljšanje enega izmed njih poskrbeli s finančnim prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki bo vreden približno en milijon evrov. »Deželni odbornik Graziano Pizzimenti je lani takoj podprl našo zamisel in poskrbel za finančno kritje z ustrezno postavko v deželnem proračunu, saj gre za obogatitev za celoten logistični sektor v Furlaniji - Julijski krajini,« poudarja Grendene. Naš sogovornik je že navezal stik s podjetjem Adriafer, saj družba SDAG potrebuje strokovnega partnerja za raztovarjanje in natovarjanje vlakov. »Podjetje Adriafer ima znanje in predvsem lokomotive, tudi dizelske, ki jih bomo še zlasti uporabljali, dokler ne bo poskrbljeno za elektrifikacijo tirov,« razlaga izvršni direktor družbe SDAG, ki pri pripravi razvojnih projektov sodeluje tudi s pristaniško upravo za vzhodni Jadran, ki jo vodi Zeno D’Agostino. »Ko bo zgrajen nov povezovalni lok, bomo tedensko raztovorili in natovorili tri do štiri vlake. Danes jih do nas prihaja zelo malo, saj se operaterjem to ne splača zaradi višjih stroškov in večje porabe časa. Ko bomo razpolagali z veznim lokom in elektrificiranimi tiri, bo precej drugače; postali bomo precej konkurenčnejši, kar nam bo odprlo številne razvojne priložnosti,« poudarja Grendene.