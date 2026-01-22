Z zborovskim petjem v novo leto

Letošnji novoletni koncert v Doberdobu so prvič sooblikovali čisto vsi vaški zborovski sestavi. Bogat program slovenskih ljudskih in avtorskih božičnih pemsi so publiki ponudili cerkveni pevski zbor župnije Sv. Martina, ženska vokalna skupina Jezero, otroški pevski zbor Veseljaki in mešani pevski zbor Hrast.

Glasbeni večer je potekal v soboto, 17. januarja, v cerkvi Sv. Martina v Doberdobu. Skupaj so ga priredili SKRD Jezero, SKD Hrast in Cerkveni pevski zbor župnije Sv. Martina v sodelovanju s krajevno župnijo, ki je dala na razpolago cerkev za koncert. Večer sta povezovali Lara Colja in Sofia Gergolet, ki sta navzoče najprej nagovorili z mislijo o miru. Koncert je privabi lepo število poslušalcev, publika je cerkev napolnila do zadnjega kotička.

Gost večera je bil Tržaški vokalni kvartet, ki ga je na orglah spremljal Riccardo Cossi. Cerkveni zbor je zapel pod vodstvom in spremljavi Daria Bertinazzija. ŽeVS je prav tako vodil Dario Bertinazzi, spremljal pa je Simon Kravos. OPZ Veseljaki je nastopil pod taktirko in ob spremljavi Lucije Lavrenčič. MePZ Hrast je prvič pred domačo publiko vodil Aleš Lavrenčič.

V imenu občinske uprave je pozdravil župan Peter Ferfoglia, ki je pohvalil pobudo in poudaril pomen skupnega petja in glasbe, ki ljudi povezujeta in zbližujeta. Ob koncu se je občinstvu in vsem sodelujočim zahvalil Bertinazzi. Izrazil je željo, da bi se pobuda nadaljevala tudi v prihodnje. Pod njegovim vodstvom so vsi prisotni skupaj zapeli še Sveto noč.