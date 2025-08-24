Z zelenim tednom spet v čas »avstrijske Nice«

Habsburška aristokracija Gorice ni zastonj preimenovala v »avstrijsko Nico«. Goriški parki in vrtovi so namreč sloveli po vsej Evropi že v 19. stoletju. Zaradi le-teh in milega podnebja pa je postalo mesto priljubljena počitniška destinacija. Čar tistih časov se v Gorici še vedno ohranja v obliki majhnih in velikih urbanih oaz. Prav slednje želijo postaviti v ospredje s ciklom dogodkov Verde Capitale, Go! 2025 Città dei parchi, ki bo potekal med 1. in 7. septembrom. Teden bo posvečen odkrivanju parkov in biodiverzitete v Gorici.

Med sprehodi in predavanji

Občini Gorica in Nova Gorica bosta v sodelovanju z EZTSGO v sklopu niza Verde capitale ponudili več sprehodov po najbolj znanih zelenih površinah skupnega čezmejnega prostora. Pohode pa bodo obogatili s številnimi tematskimi predavanji.

Dogajanje se bo pričelo v ponedeljek, 1. septembra. Ob 17. uri bo potekalo srečanje na temo zelenih območij v mestu. Sledil bo s pričetkom ob 18.30 sprehod po parku v Dolini Korna, ki ga bosta vodila Roberto Covaz in Liubina Debeni.

V torek, 2. septembra, ob 17. uri bo v dvorani Dora Bassi potekalo srečanje z naslovom Dal confine al paesaggio condiviso, v katerem bosta Saša Dobricic in Marco Acri predstavila projekt, ki naj bi do leta 2026 s pomočjo zelenih koridorjev še bolj povezal mesti. Ob 21.uri se bo nato pričel voden sprehod »med parki in vrtovi avstrijske Nice« s Sabrino Pelizzon, ki bo udeležence popeljala na ogled parka Coronini, ljudskega vrta in goriškega občinskega parka.

Naslednji dan bo posvečen rafutskemu parku. Ob 17. uri bo startal pohod v spremstvu zeliščarice Tanje Grmovšek.

V četrtek, 4. septembra, od 18. ure dalje se bo v Hiši Krainer zvrstila serija predavanj. Antonio Devetag bo spregovoril o zgodovinskem kontekstu, v katerem si je Gorica prislužila naziv »avstrijske Nice«. Ob 19.30 bodo lahko navzoči prisluhnili predavanju z naslovom Od avstrijske Nice do vrtov Ferranteja Goriana, ki ga bosta vodila Liubina Debeni in Fabio Gorian.

V petek, 5. septembra, bo najprej potekal forum z naslovom Progettiamo insieme la città biodiversa del futuro. Nakar bodo na Travniku v sodelovanju z astronomskim kulturnim združenjem iz Fare priredili nočni sprehod, med katerim bodo opazovali poletno nebo.

Naslednji dan bo v celoti posvečen svetu čebel. Program, ki ga bodo zaznamovale delavnice, degustacije in dejavnosti za najmlajše, si je zamislila občinska svetnica Nicole Turri, prirejajo pa ga v sodelovanju z goriškim Confcommercio.

Nedelja, 7. septembra, bo zadnji dan niza Verde capitale. Ob 10. uri bo potekal sprehod Sasaki, od parka Viatori vse do parka Coronini. Ob 16.30 bo Sonia Kucler vodila sprehod po pevmskem parku. Teden biotske raznovrstnosti se bo nato zaključil z recitacijami pesmi Giuseppeja Ungarettija, Simona Gregorčiča in Celsa Macorja.